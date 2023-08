Construção de 'superfábrica' do novo Concorde tem início nos EUA; veja vídeo

Aeroin

Em 2022, a fabricante aeronáutica norte-americana Boom Supersonic anunciou o Aeroporto Internacional Piedmont Triad, em Greensboro, Carolina do Norte, como o lar da "Overture Superfactory", a superfábrica onde será construído seu avião comercial supersônico Overture, o "novo Concorde".

Logo depois, em janeiro de 2023, começaram as obras no local. Este foi um marco importante, já que o projeto do Overture continua avançando em direção à produção. A Boom forneceu uma visão detalhada do progresso das instalações durante o Paris Air Show deste ano, juntamente com os avanços significativos do programa do motor Symphony e do próprio Overture.

Construção da superfábrica do 'novo Concorde', o avião comercial supersônico da Boom, em Greensboro, Carolina do Norte, EUA - @boomaero no Twitter

O vídeo a seguir mostra a concepção gráfica de como será a planta de produção:

A Boom está construindo o campus em seções, concentrando-se primeiro na linha de montagem final, que tem aproximadamente 150 mil pés quadrados com mais 24 mil pés quadrados de espaço para escritórios.

E na atualização mais recente, referente ao mês de julho, a instalação continua a tomar forma. As fundações estão concluídas, o deck está em andamento e a montagem das treliças e vigas de aço que servirão como a espinha dorsal da estrutura já começou.

Kevin Baker, diretor executivo do Aeroporto Internacional Piedmont Triad, disse: "A Boom está na vanguarda do retorno do serviço comercial supersônico de passageiros. E essas empresas aeroespaciais inovadoras e imaginativas que definirão o próximo século da aviação são exatamente o tipo de parceiro que queremos no aeroporto".

Blake Scholl, fundador e CEO da Boom, na coletiva de imprensa do Paris Air Show, disse: "A primeira linha de montagem no campus da Superfactory foi projetada para produzir até 33 aeronaves por ano. Temos planos neste campus para uma segunda linha de montagem, o que nos permitirá dobrar a produção para uma taxa de 66 aeronaves por ano. A construção, enquanto estamos sentados aqui hoje, está bem encaminhada. Está a caminho de ser concluída em meados do próximo ano".

A fábrica incluirá uma instalação de teste e um centro de entrega ao cliente no local. A construção é liderada pelo BE&K Building Group em parceria com a empresa de design BRPH.

Até 2032, a Boom planeja empregar mais de 2.400 trabalhadores na fábrica. Espera-se que o programa de manufatura contribua com mais de US$ 32,3 bilhões (R$ 157,6 bilhões) para a economia da Carolina do Norte nos próximos 20 anos.

A decisão da Boom de construir a Superfábrica Overture na Carolina do Norte foi influenciada por vários fatores, incluindo:

– a disponibilidade de uma força de trabalho qualificada e experiente (uma das bases da Boeing fica nesse estado);

– acesso às principais instituições educacionais;

– presença de fornecedores aeroespaciais de primeira linha;

– proximidade do Oceano Atlântico para voos de teste; e

– a visão compartilhada da Carolina do Norte de construir uma instalação que traria valor e benefícios para o Aeroporto Piedmont Triad.

Segundo a Boom, a abordagem voltada para o futuro do estado e o compromisso com a inovação na aviação o tornaram o local ideal para a fábrica.

O avião Overture poderá transportar de 65 a 80 passageiros e voar com 100% de combustível sustentável de aviação, com o dobro da velocidade dos jatos comerciais atuais. Atualmente, American Airlines e United Airlines possuem encomendas.