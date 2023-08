Dono do OnlyFans recebe US$ 338 milhões em dividendos

Londres | Financial Times

O OnlyFans, plataforma online usada por profissionais do sexo, músicos e celebridades para serviços de streaming por assinatura, pagou ao proprietário da companhia, de origem ucraniana, Leonid Radvinsky, US$ 338 milhões (R$ 1,65 bilhão) em dividendos.

Em contas arquivadas no Companies House, registro corporativo do Reino Unido, o OnlyFans informou que os pagamentos feitos por meio de sua plataforma aumentaram para US$ 5,6 bilhões (R$ 27,27 bilhões) em 2022, ante US$ 4,8 bilhões (R$ 23,37 bilhões) em 2021.

Sua empresa-mãe com sede no Reino Unido, a Fenix International, afirmou nos resultados financeiros do ano encerrado em novembro de 2022 que suas receitas cresceram 17% para mais de US$ 1 bilhão (R$ 4,87 bilhões).

Os lucros antes dos impostos subiram para US$ 525 milhões (R$ 2,6 bilhões), em comparação com US$ 432 milhões (R$ 2,1 bilhões) no ano anterior, de acordo com a empresa, sendo US$ 338 milhões ( R$ 1,65 bilhão) destinados a Radvinsky por meio de dividendos.

Thomaz Costa, MC Mirella e Key Alves - Reprodução

Pela primeira vez, mais da metade das receitas foram provenientes de serviços não baseados em assinaturas, como gorjetas, conteúdo pago sob demanda e mensagens privadas.

O número total de contas de "criadores de conteúdo" cresceu para 3,1 milhões, um aumento de 47%, enquanto as contas de fãs aumentaram mais de um quinto, para 238,8 milhões. A plataforma OnlyFans retira cerca de um quinto dos pagamentos gerados por seus criadores.

Os sites de streaming online prosperaram durante os períodos de quarentena da pandemia, já que as pessoas ficaram presas em casa. Mas muitos desses "vencedores" da Covid-19 têm lutado desde que a vida voltou ao normal.

O OnlyFans, sediado em Middlesex, aparentemente conseguiu superar esse obstáculo, com os resultados deste ano mostrando que ele continua a crescer como uma das maiores empresas de tecnologia privadas do Reino Unido.

Keily Blair, diretora executiva do OnlyFans, que assumiu o cargo de Ami Gan em junho, diz que "esses resultados reforçam a posição do OnlyFans como a principal plataforma de monetização para criadores de mercado e refletem o impacto contínuo que o OnlyFans tem na economia dos criadores de conteúdo".

O fundador Tim Stokely e seu pai Guy estabeleceram o site em 2016, mas o venderam em 2018 para Leonid Radvinsky, um empresário e dono de sites pornôs.

"Continuamos comprometidos em fornecer um ambiente eficaz e seguro para criadores maiores de 18 anos em todos os gêneros para monetizarem seu conteúdo, deterem seus próprios direitos autorais e compartilharem sua criatividade com seus fãs", acrescenta Blair.