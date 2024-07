Brasil deixa top 3 em ranking de melhores aeroportos do mundo; Brasília conquista 5º lugar

São Paulo

O Brasil perdeu posições e não tem mais aeroportos entre os três melhores do mundo, de acordo com o ranking feito pela AirHelp, empresa voltada para os direitos dos passageiros e indenizações de voos.

O aeroporto de Recife despencou da segunda para a 14ª colocação da lista, com a pontuação baixando de 8,49 para 8,20. Em 2023, o local só ficou atrás de Mascate, em Omã, enquanto em 2022 o aeroporto de Recife foi superado apenas por Haneda, em Tóquio, no Japão (veja o ranking abaixo).

Aeroporto Internacional do Recife caiu da segunda posição para a 14ª colocação em ranking mundial de aeroportos - Flickr/Infraero

A instalação na capital pernambucana perdeu pontos em todos os itens avaliados no ranking: pontualidade (de 8,5 para 8,2), opinião do cliente (de 8,4 para 8,3) e alimentação e lojas (de 8,7 para 8,1), o que resultou na média de 8,2 pontos.

Com a queda de Recife, o aeroporto brasileiro melhor ranqueado passa a ser o de Brasília, que obteve 8,32 pontos (8,6 para pontualidade; 8 para opinião do cliente e 7,9 para alimentação e lojas) e está em quinto lugar.

O outro aeroporto brasileiro que figura entre os dez melhores do mundo é Belém, nono lugar com 8,26 pontos, que acabou sendo o vencedor mundial na categoria dos aeroportos que recebem até 50 mil voos por ano.

A performance representa uma piora na avaliação, pois o país tinha quatro aeroportos entre os dez melhores em 2023: Recife (2°), Brasília (4°), Belém (7°) e Belo Horizonte-Confins (8º). O Brasil também tinha quatro entre os dez melhores em 2022: Recife (2º), Viracopos (4º), Belo Horizonte-Confins (6°) e São Paulo-Congonhas (7º).

"Neste ano o Brasil registrou menos destaques no ranking em relação aos levantamentos anteriores, com apenas dois aeroportos entre os 10 melhores do mundo. Os aeroportos de Brasília e Belém mantiveram-se nas primeiras posições com boas avaliações, especialmente em relação à pontualidade dos voos", avalia Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

A liderança neste ano ficou com o aeroporto de Hamad, em Doha, no Qatar, que teve média de 8,52 pontos. A segunda colocação ficou com Cidade do Cabo, na África do Sul, seguida por dois aeroportos japoneses: Nagoya e Osaka.

Veja abaixo a relação dos dez melhores colocados e os brasileiros que estão entre os 50 melhores do ranking da AirHelp

Posição Aeroporto (país) Pontuação média 1° Hamad, em Doha (Qatar) 8,52 2° Cidade do Cabo (África do Sul) 8,50 3° Chubu Centrair, em Nagoya (Japão) 8,49 4° Osaka (Japão) 8,46 5° Brasília (Brasil) 8,32 6° O.R. Tambo, em Joanesburgo (África do Sul) 8,29 7° Mascate (Omã) 8,28 8° Salt Lake City (EUA) 8,28 9° Belém (Brasil) 8,26 10° Narita, em Tóquio (Japão) 8,24 14° Recife (Brasil) 8,20 19° Confins, em Belo Horizonte (Brasil) 8,13 26º Porto Alegre (Brasil) 8,06 40° Santos Dumont, no Rio de Janeiro (Brasil) 7,97 46° Curitiba (Brasil) 7,93

Fonte: AirHelp Score