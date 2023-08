Morre Carlos Alberto Reis, ex-presidente da Bolsa do Rio

Rio de Janeiro

Morreu neste sábado (26), no Rio de Janeiro, o ex-presidente da Bolsa de Valores do Rio, Carlos Alberto Reis. A idade e causa da morte de Reis não foram reveladas.

O velório será realizado nesta segunda-feira (28), no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul da capital fluminense.

Reis foi presidente da Bolsa de Valores do Rio por dois períodos: o primeiro entre 1992 e 1994, e o segundo entre 1998 e 2001. A Bolsa do Rio encerrou definitivamente as atividades em 2002, quando foi incorporada pela BM&F.

O então presidente da Bolsa do Rio, Carlos Alberto Reis, em foto de 2000, na sua sala com vista para a Baía de Guanabara. - Ana Carolina Fernandes/Folhapress

Reis foi ainda um dos fundadores da Prime Corretora de Câmbio e Valores e do banco Prime Investimentos.

O Sindicor-RJ (Sindicato das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários do Rio de Janeiro) e a Ancord (Associação Nacional das Corretoras de Valores) publicaram nota de pesar pela morte de Reis.

"Sentimos essa perda não apenas por aquilo que ele representou para o mercado de capitais, mas principalmente pela legião de amigos que ele conquistou ao longo de sua brilhante trajetória", afirmou a Ancord, em nota assinada pelo presidente do conselho de administração, Carlos Arnaldo Borges de Souza, e pelo diretor-geral José David Martins Júnior.

Carlos Alberto Reis foi proprietário e sócio do Jockey Club Brasileiro. Apaixonado por cavalos, criou o Haras Praça XV, ainda ativo.

Em nota, o Jockey Club Brasileiro lamentou a morte e afirmou que Reis contribuiu "de sobremaneira para a atividade do país, como criador e também proprietário". "Muito querido e respeitado por todos do universo turfístico, Carlos Alberto deixará uma lacuna irreparável entre seus muitos amigos", informou.

Reis também era sócio emérito do Botafogo e foi um dos homenageados no minuto de silêncio na partida do clube carioca contra o Bahia, na tarde deste domingo (27), no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.