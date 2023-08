Bolsas pelo mundo têm pior mês em quase um ano

Londres, Hong Kong e Nova York | Financial Times

Os mercados de ações perderam cerca de US$ 3 trilhões (cerca de R$ 14,7 trilhões) em valor neste mês, à medida que uma série de dados econômicos sombrios da China e o aumento dos custos de empréstimos nos EUA azedam o sentimento dos investidores após um início promissor do ano.

Os principais índices dos Estados Unidos, da China e da Europa perderam um total de US$ 2,8 trilhões (R$ 13,7 trilhões) - cerca de 5% de seu valor agregado e mais do que a capitalização de mercado total da Bolsa de Londres - nas três semanas até 21 de agosto, de acordo com dados da Refinitiv analisados pela corretora AJ Bell.

O índice de ações globais está caminhando para ter seu pior mês desde setembro passado, apesar de uma recuperação na terça-feira (23).

As quedas contrastam com o primeiro semestre, quando as expectativas de que as taxas de juros dos Estados Unidos atingiriam em breve o pico impulsionaram o índice do mercado de ações Nasdaq para o seu melhor primeiro semestre em 40 anos.

No entanto, uma série de dados econômicos robustos dos Estados Unidos e uma inflação central persistentemente alta na zona do euro têm obrigado os investidores a repensar o caminho da inflação e das taxas de juros.

Enquanto isso, as evidências estão aumentando de que a economia da China está estagnada e lutando para se recuperar dos bloqueios causados pela pandemia, ao mesmo tempo em que crescem as preocupações com o vasto setor imobiliário do país.

Notícias ruins vindas da China, sentimento em queda e uma "série de outros aspectos negativos" resultam em "uma mistura de forças de aversão ao risco", disse Mike Zigmont, chefe de negociação e pesquisa na Harvest Volatility Management. "Alguma correção [no S&P 500] era justificada" depois de ter se tornado um alvo de investidores no final de julho, acrescentou ele.

Adeus, euforia

"A complacência se foi", avaliou Emmanuel Cau, chefe de estratégia de ações europeias do Barclays. As preocupações com a rápida mudança do mercado "desafiam a euforia de um pouso suave e prejudicam as avaliações de ações", acrescentou ele.

Os rendimentos dos títulos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa aumentaram nas últimas semanas, pressionando ainda mais as avaliações de ações: os rendimentos dos títulos do Tesouro ajustados pela inflação, uma medida fundamental de quanto custa para as empresas pegarem dinheiro emprestado, atingiram o nível mais alto em 14 anos.

Nos Estados Unidos, o setor de energia foi o único a subir em agosto. As ações de tecnologia têm sido um dos maiores obstáculos no mercado, com as chamadas "Sete Maravilhas" da Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla e a controladora do Google, Alphabet - que impulsionaram o mercado nos primeiros sete meses deste ano - todas sofrendo sua primeira sequência de três semanas consecutivas de perdas líquidas.

A Apple, a maior das sete, caiu cerca de 10% neste mês, enquanto a Tesla, a pior em desempenho, perdeu cerca de 13%. Todos os olhos estão agora voltados para a fabricante de chips Nvidia, que divulgará os resultados do segundo trimestre nesta quarta-feira (23). As expectativas são altas, com pelo menos 10 analistas elevando o preço-alvo das ações na semana passada, de acordo com a Reuters.

"Agosto tem sido ruim", disse Stuart Kaiser, chefe de estratégia de negociação de ações no Citi. "As últimas [duas a três] semanas têm mostrado uma mudança" no sentimento do mercado, ele disse, "e as ações não estão gostando disso".

As compras de opções de venda pessimistas - o direito de vender a um determinado preço - estão superando as opções de compra otimistas em quase 10%, próximo à maior diferença nos últimos dois anos, de acordo com Kaiser. Os investidores não estão tão cautelosos como em março de 2020 ou setembro do ano passado, mas há "algum grau de cautela", disse Mike Coop, diretor de investimentos da Emea na Morningstar Investment Management.

Para alguns, a desvalorização é um sinal de um mercado saudável. "O mercado tem sido criterioso em vez de dar uma carona para [Big Tech] e isso é o que você quer ver", disse Quincy Krosby, chefe da estratégia global da corretora LPL Financial. "Isso me deixa nervosa quando os investidores simplesmente dizem 'claro, entrem' para todos os nomes de um setor."

No entanto, os problemas mais profundos que assolam a China e as preocupações de que as taxas de juros dos EUA permaneçam mais altas por mais tempo continuam a ofuscar as considerações dos investidores.

Os analistas estão ficando cada vez mais nervosos com a perspectiva das ações chinesas, que foi prejudicada pela falha de Pequim em cumprir as promessas feitas no final de julho de fortalecer o setor imobiliário com problemas de caixa e impulsionar o sentimento do consumidor.

"Os custos do atraso e dos erros de política estão aumentando", disse Xinchen Yu, estrategista de mercados emergentes do UBS. "Medidas enérgicas devem ser implementadas dentro de semanas" se a China quiser atingir sua meta de crescimento anual de 5%", complementou.

Pessimismo à vista

Os investidores estão mais pessimistas em relação à Europa e à China do que aos Estados Unidos. O Morgan Stanley espera que as ações europeias caiam 10% durante o verão europeu (inverno no Brasil), à medida que um "duplo golpe" de "taxas de juros muito mais altas e condições de crédito muito mais restritas" afetam tanto os consumidores quanto as empresas. A forte dependência da Europa da desaceleração da demanda chinesa apresenta um risco adicional.

"A confiança é meio que a carta na manga agora na China", disse Minyue Liu, especialista em investimentos na BNP Paribas Asset Management. "O sentimento de mercado está bastante baixo e qualquer tipo de apoio político seria positivo, mas se for apenas uma medida isolada, pode não mudar muito", disse Liu. "Precisamos de uma série de ações de apoio político e uma direção mais clara."

E embora os indicadores econômicos permaneçam robustos nos EUA, alguns gestores veem o risco de que uma política monetária mais restritiva eventualmente prejudique o crescimento, afetando ainda mais as ações.

As políticas do Fed significarão "os gastos diminuirão e o desemprego aumentará, levando a economia a uma recessão leve", disse Brent Schutte, diretor de investimentos da Northwestern Mutual Wealth Management Company. "Uma recessão agirá como um cobertor molhado para o mercado de ações", acrescentou ele.

