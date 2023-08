Previsão de lucros da Ferrari sobe graças a compradores que personalizam seus supercarros

Londres | Financial Times

A Ferrari atualizou sua previsão de lucros após um aumento "espantoso" no número de compradores que acrescentam opções caras a seus supercarros ter levado seus ganhos trimestrais a subir mais de 20%.

Apesar de as vendas de carros entre abril e junho deste ano terem caído 2%, para 3.392 unidades, em comparação com o ano anterior, a receita da empresa subiu 14%, chegando a 1,5 bilhão de euros, e o lucro bruto aumentou em um terço, para 334 milhões de euros.

O grupo italiano agora espera alcançar lucro ajustado de entre 1,51 bilhão de euros e 1,54 bilhão de euros este ano, acima da previsão anterior de 1,45 bilhão de euros a 1,5 bilhão de euros. Sua previsão de receita também subiu de 5,7 bilhões de euros para 5,8 bilhões de euros.

A elevação das previsões se deve principalmente à tendência crescente de os compradores de supercarros gastarem grandes somas, muitas vezes dezenas de milhares de libras, com a personalização de seus novos carros, fazendo seu custo subir para muito além do preço anunciado, já alto.

Pinturas personalizadas e pinças de freio altamente coloridas, que guiam as pastilhas de freio e são visíveis dentro da roda, são tradicionalmente alguns dos elementos mais procurados para a marca de veículos, todos os quais garantem alta margem de lucros para a empresa. Uma das opções chega a ser pagar para ter o brasão da Ferrari estampado na lateral do carro.

Uma tendência crescente é que os compradores substituam peças normais do carro, como painéis da carroceria, por outras de fibra de carbono. Isso tem um custo muito mais alto, mas garante uma aparência nitidamente diferente dos painéis de carroceria de alumínio pintado comuns, permitindo que o veículo se destaque mesmo em comparação com outras Ferraris.

"A decisão de revisar a orientação para cima se baseou especialmente nos resultados impressionantes das personalizações", disse o executivo-chefe Benedetto Vigna. A receita de personalização foi "maior do que inicialmente esperado" e se manteve "em todos os modelos, todos os carros... e em todas as áreas geográficas", ele destacou.

Como a Ferrari limita suas vendas para que seus veículos sejam mais raros, os clientes estão "customizando seus carros cada vez mais, como fazem com suas roupas", disse Vigna.

A Ferrari geralmente permite que os compradores acrescentem especificações a seus veículos três ou quatro meses antes de sua entrega. Isso lhe permite prever com boa dose de certeza que a quantidade de personalização deve se manter pelo resto do ano.

A demanda crescente por elementos personalizados de alto custo tem sido responsável pelo aumento dos lucros em todo o segmento de carros de luxo. Tanto a Aston Martin quanto a Bentley identificaram a personalização como tendo contribuído para seus lucros este ano.

Segundo Daniel Roeska, analista da Bernstein, os montantes sendo gastos por compradores de Ferraris com opções também devem subir, à medida que aumentam as vendas do modelo quatro portas Purosangue e do modelo de superluxo Daytona SP3.

Para Roeska, o fato de a Ferrari ter superado as expectativas não deve surpreender seus investidores. Ele descreveu os resultados da empresa como um efeito "Feitiço do Tempo", se bem que tenha dito que alguns investidores podem se decepcionar pelo fato de a orientação ter sido apenas levemente elevada.

As ações da Ferrari caíram um pouco menos de 2% após a divulgação, para 284,5 euros.

"As receitas e margens de lucro mais altos devidas à procura por mais opções devem ser compensadas pela inflação contínua de custos", além dos custos mais altos de contabilidade, já que a empresa reduz os investimentos em novos modelos depois que eles entram em produção, acrescentou Roeska.

