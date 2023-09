Em seu primeiro julgamento de monopólio da era moderna da internet, EUA miram no Google

Washington (Estados Unidos) | The New York Times

O Departamento de Justiça passou três anos, ao longo de duas administrações presidenciais, construindo o caso de que o Google abusou ilegalmente de seu poder sobre a busca online para sufocar a concorrência. Para se defender, o Google contratou centenas de funcionários e três poderosos escritórios de advocacia, além de gastar milhões de dólares em honorários advocatícios e lobistas.

Na terça-feira, um juiz do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia começará a considerar seus argumentos em um julgamento que vai ao cerne de uma questão que há muito tempo está em ebulição: as gigantes de tecnologia de hoje se tornaram dominantes quebrando a lei?

O caso - EUA et al v. Google - é o primeiro julgamento de monopólio do governo federal na era moderna da internet, à medida que uma geração de empresas de tecnologia passou a exercer imenso poder sobre o comércio, a informação, o discurso público, o entretenimento e o trabalho. O julgamento leva a batalha antitruste contra essas empresas para uma nova fase, passando de questionar suas fusões e aquisições para examinar mais profundamente os negócios que as levaram ao poder.

Um caso tão importante sobre o poder da tecnologia não se desenrola desde que o Departamento de Justiça levou a Microsoft aos tribunais em 1998 por violações antitruste. Mas desde então, empresas como Google, Apple, Amazon e Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, se entrelaçaram ainda mais na vida das pessoas. Qualquer decisão do julgamento pode ter amplos efeitos, desacelerando ou potencialmente desmantelando as maiores empresas de internet após décadas de crescimento desenfreado.

Os riscos são particularmente altos para o Google, a empresa do Vale do Silício fundada em 1998, que se tornou um gigante de US$ 1,7 trilhão ao se tornar o primeiro lugar para onde as pessoas recorriam online para buscar na web. O governo disse em sua queixa que quer que o Google mude suas práticas comerciais monopolistas, potencialmente pague indenizações e se reestruture. "Este é um caso crucial e um momento para criar precedentes para essas novas plataformas que se prestam a um poder de mercado real e duradouro", disse Laura Phillips-Sawyer, que leciona direito antitruste na Faculdade de Direito da Universidade da Geórgia.

O caso gira em torno de saber se o Google cimentou ilegalmente sua dominação e sufocou a concorrência pagando à Apple e a outras empresas para tornar seu mecanismo de busca na internet o padrão no iPhone, bem como em outros dispositivos e plataformas.

Em documentos legais, o Departamento de Justiça argumentou que o Google manteve um monopólio por meio desses acordos, dificultando para os consumidores o uso de outros mecanismos de busca. O Google afirmou que seus acordos com a Apple e outros não eram exclusivos e que os consumidores poderiam alterar as configurações padrão de seus dispositivos para escolher outros mecanismos de busca.

De acordo com a Similarweb, uma empresa de análise de dados, o Google acumulou 90% do mercado de mecanismos de busca nos Estados Unidos e 91% globalmente. São esperados momentos de tensão no julgamento, que está programado para durar 10 semanas. O CEO do Google, Sundar Pichai, bem como executivos da Apple e de outras empresas de tecnologia, provavelmente serão chamados como testemunhas.

O juiz Amit P. Mehta, nomeado pelo presidente Barack Obama em 2014, preside o julgamento, que não terá júri, e ele emitirá a decisão final. Kenneth Dintzer, um litigante veterano de 30 anos do Departamento de Justiça, liderará os argumentos do governo no tribunal, enquanto John E. Schmidtlein, sócio do escritório de advocacia Williams & Connolly, fará o mesmo pelo Google.

A disputa em torno do julgamento já foi intensa. O Departamento de Justiça e o Google já depuseram mais de 150 pessoas para o caso e produziram mais de 5 milhões de páginas de documentos. O Google argumentou que Jonathan Kanter, chefe de antitruste do Departamento de Justiça, é tendencioso por causa de seu trabalho anterior como advogado particular representando a Microsoft e a News Corp. O Departamento de Justiça acusou o Google de destruir mensagens instantâneas de funcionários que poderiam conter informações relevantes para o caso.

Kent Walker, presidente de assuntos globais do Google, disse em entrevista no mês passado que as táticas da empresa eram "completamente legais" e que seu sucesso "se resume à qualidade de nossos produtos".

"É frustrante - talvez seja irônico - que estejamos vendo este caso retrospectivo e uma inovação sem precedentes e voltada para o futuro", disse ele.

O Departamento de Justiça se recusou a comentar.

Rivais têm acusado há muito tempo o Google de usar seu poder de busca para suprimir os links de concorrentes para viagens, avaliações de restaurantes e mapas, ao mesmo tempo em que dá maior destaque ao seu próprio conteúdo. Essas reclamações trouxeram escrutínio por parte dos reguladores, embora pouca ação tenha sido tomada.

Em 2019, sob a presidência de Donald Trump, o Departamento de Justiça e a Comissão Federal de Comércio decidiram iniciar novas investigações antitruste contra empresas de tecnologia como parte de uma repressão ampla. O Departamento de Justiça concordou em supervisionar as investigações sobre a Apple e o Google.

Em outubro de 2020, o governo processou o Google por abusar de sua dominância na busca online. Em seu processo, o governo acusou o Google de prejudicar concorrentes como o Bing da Microsoft e o DuckDuckGo ao fazer acordos com a Apple e outros fabricantes de smartphones para se tornar o mecanismo de busca padrão em seus navegadores ou ser pré-instalado em seus dispositivos.

"Há duas décadas, o Google se tornou o queridinho do Vale do Silício como uma startup combativa com uma maneira inovadora de buscar a internet emergente", disse o Departamento de Justiça em seu processo. "Esse Google já não existe mais."

As ações do Google prejudicaram os consumidores e sufocaram a concorrência, disse a agência, e podem afetar o futuro cenário tecnológico, já que a empresa se posicionou para controlar "canais emergentes" de distribuição de busca. A agência acrescentou que o Google se comportou de maneira semelhante à Microsoft nos anos 1990, quando a gigante do software tornou seu próprio navegador o padrão no sistema operacional Windows, esmagando concorrentes.

Um grupo de 35 estados, Guam, Porto Rico e o Distrito de Columbia também entraram com um processo em 2020 acusando o Google de abusar de seu monopólio na busca e na publicidade de busca para eliminar ilegalmente concorrentes. Esse caso será julgado junto com o processo do Departamento de Justiça, embora Mehta tenha rejeitado muitos dos argumentos-chave dos estados em uma decisão no mês passado.

