Governo de SP adia leilão para concessão de trem de passageiros SP-Campinas

São Paulo | Reuters

O governo de São Paulo adiou de novembro deste ano para fevereiro de 2024 o leilão de concessão da construção do Eixo Norte do Trem Intercidades, um projeto ferroviário de passageiros que pretende ligar a capital paulista a Campinas, conforme publicação no Diário Oficial estadual nesta sexta-feira (29).

O leilão, que estava previsto para 28 de novembro, foi postergado para 29 de fevereiro do ano que vem, segundo novo edital da concessão publicado pelo governo paulista.

No Diário Oficial, o governo disse apenas que a republicação do edital considera "aprimoramentos realizados no instrumento convocatório".

Linha férrea de Americana, no interior de São Paulo - Rafael Hupsel - 11.set.18/Folhapress

Previsto no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o projeto do primeiro trem intercidades de São Paulo receberá R$ 6,4 bilhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a realização de aportes públicos, conforme o banco divulgou nesta segunda-feira (25).

Ainda de acordo com o BNDES, outros R$ 3,6 bilhões irão custear a aquisição de 44 novos trens para a expansão da Linha 2-Verde do metrô de São Paulo.

O contrato com o Governo de São Paulo será assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois que o mandatário se recuperar de um procedimento médico, segundo o BNDES.