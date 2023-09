Governo federal autoriza nova rodada de concursos públicos com 520 vagas

São Paulo

O governo Lula (PT) autorizou, nesta quinta-feira (28), a realização de um novo concurso público com 520 novos postos de trabalho —99% deles direcionados a profissionais com ensino superior. O prazo para publicação do edital do certame é de até seis meses.

Os futuros servidores serão absorvidos por quatro ministérios: Gestão e Inovação em Serviços Públicos (370 vagas); Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (60 vagas); Planejamento e Orçamento (60 vagas) e Povos Indígenas (30 vagas).

Ministras Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão) durante cerimônia de lançamento do Bolsa Família, no Palácio do Planalto; pasta de Tebet será contemplada com 60 vagas em concurso anunciado nesta quinta-feira (28) - Pedro Ladeira - 2.mar.23/Folhapress

A portaria 5.759 especifica os cargos contemplados, o número de vagas por posição e a escolaridade exigida.

O Ministério da Gestão (MGI) é aquele que receberá a maior diversidade de cargos. A pasta irá empregar arquitetos, economistas, estatísticos, médicos, psicólogos, entre outros profissionais. Apenas o cargo de técnico em assuntos educacionais (duas vagas) exigirá nível intermediário de escolaridade.

Já as pastas da Indústria e Comércio (MDIC) e Planejamento (MPO) irão recrutar economistas e analistas técnico-administrativos. O segundo cargo será absorvido também na pasta dos Povos Indígenas (MPI), com 30 vagas.

Leia a seguir os cargos e vagas do novo concurso:

Cargos e vagas ofertados em novo concurso do governo federal Órgão Cargo Escolaridade Vagas MGI Analista Técnico-Administrativo Nível Superior 190 Arquiteto Nível Superior 14 Arquivista Nível Superior 16 Bibliotecário Nível Superior 4 Contador Nível Superior 5 Economista Nível Superior 27 Engenheiro Nível Superior 68 Estatístico Nível Superior 12 Médico Nível Superior 20 Psicólogo Nível Superior 2 Técnico em Comunicação Social Nível Superior 10 Técnico em Assuntos Educacionais Nível Intermediário 2 MDIC Analista Técnico-Administrativo Nível Superior 50 Economista Nível Superior 10 MPO Analista Técnico-Administrativo Nível Superior 45 Economista Nível Superior 15 MPI Analista Técnico-Administrativo Nível Superior 30 Total 520

Se o órgão não publicar o edital no prazo, perderá a disponibilidade orçamentária para a realização do concurso público.

O prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do concurso é de dois meses.

Na última quarta (27), o governo havia autorizado concursos com 450 vagas, como mostrou reportagem da Folha, sendo 400 vagas na AGU (Advocacia-Geral da União) e 50 no Ministério da Cultura.