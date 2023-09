Home office divide patrões e empregados, petróleo vira problema para BCs e o que importa no mercado

São Paulo

O home office vai acabar?

O período pós-pandemia tem sido marcado por um cabo de guerra entre empresas e funcionários sobre o retorno do home office. Enquanto os patrões querem a volta ao presencial, os trabalhadores batem o pé para trabalhar de casa.



Em números:

25% das vagas publicadas no Linkedin em fevereiro deste ano citavam a possibilidade de trabalhar de casa (home office ou híbrido) –ano passado, eram 39%, segundo levantamento da rede.

85% dos profissionais que voltaram aos escritórios de forma integral trocariam de emprego caso pudessem trabalhar mais dias em casa, conforme pesquisa do Infojobs e Grupo Top RH.

O que explica o fim da crença do home office pelos empregadores, segundo especialistas:

Queda de produtividade na empresa;

Desconfiança sobre se a pessoa que está em casa está de fato trabalhando;

Falta de adaptabilidade ao modelo remoto;

Ideia de que o presencial estimula interações sociais e o aprendizado, especialmente entre quem está começando na empresa.

As políticas orientando o retorno aos escritórios aparecem inclusive entre as big techs, que já ofereciam um modelo mais flexível no pré-pandemia. Até o Zoom, cuja plataforma bombou justamente pelo home office, solicitou a volta ao presencial.



Convencer os trabalhadores, porém, não tem sido fácil. Na Meta, eles estão retornando só agora aos escritórios porque a dona de Facebook, WhatsApp e Instagram retomou os serviços de cabeleireiro e lavanderia, o happy hour às quintas e outras benefícios, mostra a Bloomberg.





Há solução? A aposta no modelo híbrido, com trabalho presencial em alguns dias na semana, parece estar se sobressaindo como um meio-termo que agrada patrões e empregados.



Outro fator que conta para essa dinâmica está na mesma pesquisa da Stanford: a produtividade no híbrido é igual – se não melhor – do que no presencial.

Petróleo na máxima do ano

Os preços do barril de petróleo chegaram a superar o patamar de US$ 95 (R$ 461) nesta terça, na máxima de 10 meses, antes de fecharem o dia em leve queda, a US$ 94,34 (R$ 458), com realização de lucros dos investidores.



O que explica:



↳ Queda na oferta: Arábia Saudita e Rússia, membros da Opep+, renovaram neste mês os cortes de oferta de 1,3 milhão de barris por dia até ao final do ano. A produção de xisto nos EUA também está em baixa, no menor nível desde maio.



↳ Alta na demanda: apesar dos altos juros mundo afora, as economias não desaceleraram conforme o previsto, e a China voltou a reaquecer os motores de sua atividade nas últimas semanas.



Por que importa: a alta nos preços do petróleo acontece justamente em um momento de virada nas principais economias do mundo, com pausa na alta dos juros em meio ao esfriamento da inflação.

Com a energia mais cara, porém, os bancos centrais devem pensar duas vezes antes de acelerar a queda dos juros.

Nesta quarta, o assunto deve ser citado tanto pelo Banco Central quanto pelo Fed (BC americano) nos seus comunicados que acompanham a decisão de política monetária.

O mercado espera por uma queda de 0,5 ponto aqui no Brasil e estabilidade nas taxas nos EUA.

Opinião: Mesmo que o encarecimento do petróleo não chegue nos combustíveis vendidos no Brasil de forma imediata, ele deixa estragos em várias frentes, escreve o colunista Vinicius Torres Freire.

Shein vai pagar ICMS de compras

A Shein disse nesta terça que irá pagar para os clientes a alíquota de 17% do ICMS que incide sobre as compras importadas de até US$ 50 (cerca de R$ 250).



A empresa foi autorizada na semana passada a participar do Remessa Conforme, programa do governo lançado em agosto para regulamentar as compras internacionais.



Entenda: as novas regras isentam do imposto de importação as compras feitas até US$ 50, mas não retira a cobrança do tributo estadual sobre esses itens.

Com a medida anunciada pela empresa, consumidores da Shein não pagarão impostos ao comprar produtos abaixo desse limite.

A companhia não informou até quando o subsídio irá durar.

O imposto é recolhido pelas plataformas no momento da compra. Além de Shein, AliExpress, Shopee, Amazon e Mercado Livre estão entre as grandes varejistas que pediram para entrar no Remessa Conforme.

Calculadora da Folha mostra o preço final em compras abaixo e acima de US$ 50 feitas em empresas do programa.

Com as novas regras, surgiram nas redes sociais reclamações de produtos de pequenos preços que são taxados por um valor bem maior. É o caso de blocos de anotações com valor de R$ 3,15 que tiveram um imposto cobrado de R$ 31,45.



As razões para um tributo tão alto estão no frete do item (R$ 24,60), que também conta para a taxação da mercadoria, e no fato da loja que enviou o produto não estar registrada no Remessa Conforme.