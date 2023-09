Lufthansa diz que consumirá 50% da energia da Alemanha para ter combustível verde

Bloomberg

A companhia aérea Lufthansa afirmou que será responsável por consumir 50% da produção total de energia elétrica da Alemanha para conseguir converter sua frota para combustíveis verdes, como o e-querosene.

A estimativa foi dada pelo CEO da maior companhia aérea do país, Carsten Spohr, em entrevista concedida nesta segunda-feira (25).

CEO da Lufthansa estima que empresa terá de consumir metade da energia produzida pela Alemanha para abastecer toda a frota em combustível verde

Embora os combustíveis sintéticos fabricados usando energia renovável ofereçam o melhor caminho futuro para descarbonizar a aviação, é improvável que haja eletricidade verde suficiente na Alemanha para gerá-los, afirmou Spohr.

"Seria necessário cerca da metade da eletricidade da Alemanha para criar combustíveis suficientes", disse o CEO, em uma conferência de aviação em Hamburgo. "Não acredito que Habeck vá me dar isso", explicou Spohr, referindo-se ao ministro da Economia e Energia da Alemanha, Robert Habeck.

A indústria da aviação está trabalhando para criar um mercado para uma versão neutra em carbono do querosene que alimenta a maioria das aeronaves modernas. O querosene verde é derivado da água e retira dióxido de carbono do ar durante a criação.

O processo, que requer grandes quantidades de eletricidade gerada a partir de recursos renováveis para garantir a neutralidade de carbono, divide a água em oxigênio e hidrogênio, que é então combinado com carbono.

Os chamados combustíveis sintéticos são vistos pelos executivos da aviação, como Spohr, como a única maneira tecnicamente viável, por enquanto, de descarbonizar as viagens aéreas. Enquanto os veículos elétricos a bateria funcionam para viagens rodoviárias, as células ainda não possuem densidade energética suficiente para, no futuro, levantar um avião comercial com passageiros e carga para o céu.