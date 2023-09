Oi acerta novo acordo de financiamento com BTG

São Paulo | Reuters

A Oi anunciou na madrugada desta terça-feira (26) que acertou um novo financiamento com o banco BTG Pactual, credor da companhia, no valor de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,47 bilhões), com termos que são "mais benéficos" ao grupo de telecomunicações que está em sua segunda recuperação judicial consecutiva.

A empresa afirmou que os termos do empréstimo incluem vencimento em dezembro de 2024 e custos (incluindo juros e taxas) de 13% ao ano, "sendo 6% PIK e 7% cash, o que, incluindo fees e taxas, representa, no vencimento, um custo 'all in' de 20% ao ano, em dólares norte-americanos ou o equivalente em real".

Oi e BTG acertam acordo de dívida de US$ 300 milhões - Jo Yong-Hak/Reuters

A garantia do empréstimo são 95% das ações da operadora de rede neutra V.tal, o principal ativo restante da Oi.

Os recursos do empréstimo serão usados em pré-pagamento da integralidade da dívida relativa ao um acordo anterior de empréstimo no valor de US$ 200 milhões "e o saldo remanescente para satisfação da necessidade de capital de giro do Grupo Oi e investimentos para manutenção de suas atividades".

A operação depende de aprovação do juízo da recuperação judicial da Oi, que, entre outras condições, precisa aceitar que a garantia proposta no acordo vai substituir a alienação fiduciária das ações da V.tal da emissão de dívida anterior.