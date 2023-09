Picape mais vendida dos EUA, Ford F-150 muda na linha 2024

Detroit (EUA)

A Ford montou palco e enfileirou picapes de todas as épocas em uma área central de Detroit. O evento aberto ao público teve shows ao vivo e food trucks, mas a principal atração era a nova F-150.

Quando o utilitário finalmente foi revelado, o que se viu foi uma atualização do desenho, com mudanças em relação ao modelo lançado em 2021. Pode parecer pouco para um evento tão grande, mas a razão da festa pode ser resumida no número de emplacamentos.

A linha chamada F-Series reúne os veículos mais vendidos dos Estados Unidos, com 654 mil unidades licenciadas em 2022. A família ocupa a primeira colocação no ranking geral há 41 anos.

Ford apresenta linha 2024 da picape F-150 em evento aberto ao público no centro de Detroit (EUA) - Eric Cox - 12.set.2023/Reuters

Em média, as duas fábricas dedicadas ao modelo montaram uma picape a cada 49 segundos no ano passado. Cerca de 10% trouxeram motorização híbrida, que combina gasolina e eletricidade.

A apresentação em Detroit exibiu cenas da nova F-150 puxando trailers pelo asfalto liso. Em outro momento, imagens da caçamba carregada de equipamentos genéricos de trabalho eram alternadas por fotos de engenheiros usando o console central como mesa para seus laptops. No Brasil, os cenários são outros.

A picape estreou no mercado nacional pouco antes dessa mudança. Ou seja, os modelos que chegarão ao longo de 2024—provavelmente no segundo semestre— terão diferenças visuais em relação à que tem feito sucesso nas bordas mais prósperas do agronegócio.

Em fevereiro, a montadora disponibilizou os dois primeiros lotes da F-150 no Brasil. As primeiras 250 unidades foram comercializadas em menos de uma hora, e a segunda leva de 250 veículos se esgotou em nove minutos.

Segundo a Ford, 45% da comercialização se concentrou na região Centro-Oeste, seguida por Sudeste (25%), Sul (22%) e Norte (9%).

O sucesso deve fazer a marca trazer novas versões do modelo para o mercado nacional. A opção mais potente é a Raptor-R, que tem motor V8 com 700 cv de potência. Há também as opções híbridas, que usam um V6 conciliado ao conjunto elétrico.

As opções disponíveis no Brasil atualmente tem motor 5.0 V8 (405 cv) e custam a partir de R$ 480 mil.

As diferenças, contudo, são pequenas entre o modelo 2023 e o 2024.

"Colocamos uma nova frente, com os faróis de LEDs como padrão em toda a linha F-150, e todas as versões tem telas de 12 polegadas no sistema de entretenimento", diz Klaus Mello, engenheiro brasileiro que é o responsável pelo desenvolvimento da picape nos EUA.

Nos Estados Unidos, as vendas da F-150 atual seguem até o fim de 2023. As encomendas para o novo modelo no mercado americano serão abertas nesta quinta (14), mas as entregas só devem ocorrer no início do próximo ano.

