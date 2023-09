Pix da Caixa fica fora do ar e usuários reclamam

São Paulo

Clientes da Caixa Econômica Federal que tentaram fazer um Pix na manhã desta sexta-feira (1º) pelo aplicativo ou site do banco não conseguiram realizar a transação. A falha que afetou os usuários foram motivo de queixas nas redes sociais.

As reclamações começaram às 10h, segundo o site Downdetector, e atingiram um pico às 11h. No entanto, mesmo após o meio-dia, o problema persistia.

Em nota, a Caixa afirmou que houve instabilidade no sistema pela manhã, mas que a falha já havia sido resolvida. "A Caixa informa que o acesso aos sistemas do banco apresentou indisponibilidade no final da manhã e, no momento, opera dentro na normalidade", diz o texto.

Pix da Caixa falha e usuários não conseguem fazer transferência nesta sexta-feira (1º) - Reprodução

No X, antigo Twitter, usuários reclamaram da impossibilidade de fazer transações, especialmente por ser o primeiro dia útil do mês.

O Pix é um meio de pagamento e/ou transferência instantâneo desenvolvido pelo Banco Central, que começou a funcionar no Brasil em 2020. Em dezembro e 2022, liderava os meios de pagamento, com mais de 100 milhões de transações em um único dia.

A modalidade pode ser utilizada em qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana. Além das transações imediatas, também é possível usar o Pix para fazer pagamentos automáticos via QR Code, pagar contas com data de vencimento, agendar transações e até sacar dinheiro.

COMO FAZER UM PIX?

Para fazer um Pix o usuário precisa ter cadastrada uma chave Pix, que pode ser número do CPF ou do CNPJ, email, telefone celular, ou uma chave aleatória, criada pelo app do próprio banco. Além disso, é possível ler um QR Code com a câmera do celular e realizar o Pix, desde que tenha aderido à modalidade.

Há ainda o Pix Copia e Cola, no qual o cliente consegue copiar o código, colar no Pix, no app do seu banco, e pagar a conta. É possível ainda digitar manualmente os dados da conta de quem você quer pagar, caso a pessoa não tenha uma Chave Pix.

O Pix também pode ser agendado, mas é preciso ter saldo suficiente na conta na data do pagamento, senão ele não é realizado.

O PIX É SEGURO?

O Pix é um pagamento tecnológico seguro. No entanto, muitos fraudadores se aproveitam dos usuários para aplicar golpes. As operações por Pix são totalmente rastreáveis e, no caso de irregularidades, todos os envolvidos serão identificados e responderão pelos delitos.

O cidadão só precisa tomar alguns cuidados. Veja quais:

Tenha cuidado com senha do app do banco. Nunca a compartilhe com ninguém nem anote em local que possa ser facilmente descoberta Diminua o valor que pode ser transferido por Pix Sempre confirme os dados de quem vai receber o Pix Cuidado com as transferências; não faça transferências para amigos ou parentes sem confirmar se o pedido de valores está sendo feito pela própria pessoa, pois o pedido de ajuda via Pix, por celular, é um dos golpes mais conhecidos e usados Jamais clique em links para cadastrar a chave Pix

O PIX VAI SER TAXADO?

Não, não há nenhum projeto de taxação do Pix para usuários que sejam pessoas físicas. No entanto, os usuários pessoas jurídicas já pagam tarifa em algumas instituições bancárias do país. Dentre os maiores bancos, apenas a Caixa Econômica Federal não faz a cobrança a PJ. Essa cobrança chegou a ser anunciada nesta semana, mas foi barrada pelo Palácio do Planalto.