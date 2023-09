Quem é o bilionário envolvido em processo de Angelina Jolie e Brad Pitt

Londres | Financial Times

O bilionário russo Yuri Shefler disputa com o governo da Rússia os direitos pela marca de vodca Stolichnaya há duas décadas. Agora, outra longa disputa judicial colocou Shefler nas manchetes dos jornais e no centro de uma batalha entre os atores Brad Pitt e Angelina Jolie.

Exilado da Rússia, o empresário luta com Pitt pelo controle do Château Miraval, uma vinícola em Provence, na França, que o ator comprou com sua ex-mulher em 2008.

O bilionário, que fez sua fortuna com seu império de bebidas alcoólicas, provocou a ira do astro de Hollywood após comprar a participação de Jolie por US$ 64 milhões em 2021 e, assim, se envolver na polêmica separação do casal.

Vinícola comprada por Angelina Jolie e Brad Pitt é alvo de disputa judicial - Mark Ralston - 05.nov.2015 / AFP

Os atores descobriram o pitoresco castelo provençal do século XVII quando estavam "saltando de helicóptero" pelo sul da França, procurando uma propriedade europeia para comprar.

O château e seus 30 hectares de vinhedos se mostraram um investimento inteligente. Miraval, que vem em uma garrafa larga, surfou na onda do vinho rosé, que viu o consumo global aumentar 40% entre 2002 e 2018.

A LVMH, dona da grife Louis Vuitton, adquiriu não apenas uma, mas duas vinícolas "prestigiadas" de rosé da região: Château d'Esclans, produtora do Whispering Angel, e Château Minuty. Celebridades como os cantores Post Malone, Kylie Minogue e Jon Bon Jovi também embarcaram na onda.

Com a ajuda do famoso produtor de vinhos do Rhône, Marc Perrin, Pitt e Jolie criaram a marca, que gerou lucro de mais de 15 milhões de euros (cerca de R$ 77,85 bilhões na cotação atual) em 2022, de acordo com documentos judiciais.

Na Justiça, o ator questiona se a ex-mulher tinha o direito de vender sua parte sem consultá-lo, já que Pitt alega que tinha o direito de preferência na venda.

Jolie acusa Pitt de cometer 'gastos inúteis de criança petulante'

Jolie rebateu a acusação, afirmando que ela havia oferecido negociar sua participação na vinícola ao ator, mas que as negociações fracassaram depois que Pitt incluiu uma cláusula impedindo-a de falar publicamente sobre os motivos que levaram à separação, obrigando-a a procurar outro comprador.

No processo, a atriz também afirmou que o ex-marido teria gasto milhões de dólares em reformas na piscina e um estúdio de gravação. De acordo com a empresa que administra o negócio, Pitt e seus parceiros devem mais de US$ 350 milhões. Os advogados afirmam que Pitt agiu como uma "criança petulante" enquanto se envolvia em uma "tentativa descarada de ganhar dinheiro".

A defesa de Jolie alega que o ator "desperdiçou os ativos da empresa, gastando milhões em projetos fúteis, incluindo mais de US$ 1 milhão em reformas na piscina, construindo e reconstruindo uma escada quatro vezes e gastando milhões para restaurar um estúdio de gravação".

O astro também teria gasto "quase um milhão de euros por ano reconstruindo constantemente muros de pedra usando pedreiros da Croácia" e cerca de 3 milhões de euros em despesas não especificadas, como "trabalho de vestuário"

Ao mesmo tempo, a empresa de Shefler, Stoli Group, alega ter sido excluída pelo ator da disputa pelo Miraval. O bilionário, que deixou a Rússia em 2002 e mora na Suíça, acusa a equipe de Pitt de lançar uma "campanha difamatória xenófoba e falsa digna do próprio (presidente russo) Putin", segundo consta no processo.

Os advogados do ator norte-americano acusaram o Stoli Group e Jolie de forçarem Pitt a entrar em uma parceria com "um estranho com associações e intenções venenosas" e argumentaram que a propriedade de Shefler "ameaça prejudicar a reputação cuidadosamente construída e a marca de Miraval" devido à sua suposta associação com o círculo íntimo de Vladimir Putin.

O grupo Stoli negou a alegação. "Stoli e o Sr. Shefler têm travado uma batalha bem divulgada e bem documentada contra Putin há mais de 20 anos", disse, referindo-se ao processo pelos direitos da vodca Stolichnaya.

Pessoas próximas a Shefler dizem que é improvável que ele seja intimidado pela disputa judicial das celebridades.

Bilionário diz que sofreu tentativa de envenenamento

Segundo o Stoli Group, o magnata da vodca tem enfrentado invasões, campanhas difamatórias com o objetivo de prejudicar sua reputação, além de supostas tentativas de envenenamento e sequestros por parte das autoridades russas devido a uma disputa de marca registrada de vodca.

Shefler assumiu uma empresa russa em 1997 e formou uma empresa relacionada que adquiriu as marcas registradas de 43 marcas, incluindo Stolichnaya, por US$ 300 mil. Posteriormente, a Câmara de Auditoria da Rússia afirmou que as marcas valiam US$ 400 milhões, levando Moscou a declarar a venda ilegal em 2001.

Em 2002, o Escritório do Procurador-Geral da Rússia acusou Shefler de ameaçar um funcionário do governo e o colocou em uma lista de procurados. O bilionário deixou o país para evitar a prisão, mudando-se para a Suíça e posteriormente para Luxemburgo, onde a Stoli Group tem sede.

"Ele mantém um perfil discreto porque não quer ser visto de forma muito evidente pelo governo russo", disse uma pessoa que trabalhou proximamente de Shefler. "Ele é cauteloso em relação à sua imagem pública."

Vinhos produzidos pela Miraval, criada por Brad Pitt e Angelina Jolie - Chris Delmas/AFP

No setor de bebidas, no entanto, ele tem uma "reputação de altos e baixos", acrescentou o ex-colega. "Ele gosta de fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis, de sentir que elas têm que provar a si mesmas o tempo todo." A Stoli Group teve vários diretores-executivos ao longo da última década, de acordo com o LinkedIn.

Shefler se recusou a ser entrevistado. O Grupo Stoli afirmou que é normal para as empresas terem gerentes com diferentes períodos de tempo. "Cada história, seja curta ou longa, contribui para as conquistas da empresa", disse.

O estilo de gestão de Shefler já foi destaque antes. Em 2022, um tribunal trabalhista do Reino Unido ordenou que a Stoli pagasse 1,62 milhão de libras (R$ 9,76 milhões na cotação atual) pela demissão injusta do executivo britânico Vlad Zabelin, que foi demitido após se opor aos cortes salariais da equipe durante a pandemia de Covid-19.

O tribunal ouviu que Shefler e a SPI Spirits UK, subsidiária do Grupo Stoli no Reino Unido, reduziram os salários da maioria de seus 2.000 funcionários em 30% durante a pandemia.

A empresa afirmou que Zabelin saiu por vontade própria e que a Stoli tomou "medidas sem precedentes para minimizar os danos de uma pandemia global". O grupo também afirmou que a remuneração foi restabelecida aos níveis anteriores à pandemia após três meses, e que os funcionários receberam retroativamente o pagamento pelas medidas de "mitigação".

A Stoli Group, cujas outras marcas incluem o bourbon Kentucky Owl e o rum Bayou, anunciou uma reformulação de sua vodca no ano passado, mudando o nome de Stolichnaya para Stoli vodka, numa tentativa de se distanciar da Rússia após a invasão à Ucrânia.

Vinhedos com o Château Miraval ao fundo - Serge Chapuis

O grupo, cuja divisão de vinhos Tenute del Mondo possui propriedades na Itália, Espanha e Argentina, tinha interesse na marca Miraval há algum tempo, de acordo com a defesa de Pitt. No processo, o ator afirmou que Shefler o abordou em 2016, após a notícia do divórcio dele e de Jolie, com uma oferta de 60 milhões de euros pela propriedade, juntamente com um desconto em um jato particular de 50 milhões de euros. Procurados, os atores se recusaram a comentar.

Para que ocorra uma resolução, Shefler ou Pitt poderiam comprar a parte um do outro, ou eles podem encontrar uma maneira de trabalhar juntos para administrar o negócio. Mas os representantes de ambos os lados confirmaram que as negociações não chegaram a um consenso até agora.

Stoli disse que "Shefler tem se esforçado muito para ter uma parceria produtiva e benéfica com o Sr. Pitt". Uma pessoa familiarizada com a situação disse: "Brad não vai recuar diante de valentões".