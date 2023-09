Trump diz que greve contra montadoras não importa porque veículos elétricos acabarão com empregos

Reuters

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse na quarta-feira (27) que pouco importa se os trabalhadores da indústria automobilística em greve conseguirão um acordo favorável nas negociações com as maiores montadoras do país, porque a transição para veículos elétricos logo os tornaria obsoletos.

Falando em termos que contrastam com a confiança demonstrada pelas montadoras, que estão gastando agressivamente para eletrificar suas frotas, Trump previu que a indústria automobilística norte-americana sucumbirá a perdas maciças em apenas alguns anos.

"Não faz a menor diferença o que vocês recebem, porque em dois anos todos vocês estarão fora do mercado", disse Trump a centenas de trabalhadores reunidos em um fornecedor de automóveis não sindicalizado nos arredores de Detroit.

Trump minimiza greve de trabalhadores de montadoras - Rebecca Cook - 27.set.2023 / Reuters

Trump, que optou por não comparecer ao segundo debate presidencial republicano na noite de quarta-feira, tem feito do ataque à promoção de veículos elétricos pelo presidente Joe Biden um componente rotineiro de seu discurso de campanha.

Na terça-feira, Biden se juntou a um piquete para mostrar solidariedade ao sindicato UAW (United Auto Workers), que iniciou suas paralisações em 15 de setembro, sua primeira greve simultânea contra GM, Stellantis e Ford. Biden defendeu o pedido de aumento salarial de 40% e melhores condições de trabalho.

Em resposta ao discurso de Trump, a campanha de Biden chamou o ex-presidente de "charlatão bilionário" que não se importa com a classe trabalhadora, mas que, em vez disso, adotou políticas pró-empresariais que transferiram empregos para o exterior durante seu mandato.

"Donald Trump está mentindo sobre a agenda do presidente Biden para distrair de seu histórico fracassado de cortes de impostos, fábricas fechadas e empregos terceirizados para a China", disse a campanha de Biden em um comunicado enquanto Trump discursava.

A decisão de Trump e Biden de se inserirem na histórica greve do setor automobilístico destaca a importância que ambos atribuem à garantia do apoio dos eleitores da classe trabalhadora em Michigan e em outros Estados competitivos na disputa presidencial do próximo ano.

Trump, que parece estar no caminho para conquistar a indicação do Partido Republicano e desafiar Biden pela Presidência, perdeu Michigan em 2020 por cerca de 154 mil votos, um dos três Estados do Cinturão da Ferrugem, junto de Pensilvânia e Wisconsin, que Trump conquistou em 2016, mas perdeu em 2020.

As montadoras têm reclamado que as regras do governo Biden que promovem os veículos elétricos correm o risco de sobrecarregá-las com custos excessivos, mas não há evidências que sugiram que elas estão indo à falência, como sugeriu Trump.

Estimuladas por incentivos, as montadoras estão investindo dezenas de bilhões de dólares em novas fábricas nacionais para atender à demanda de vendas de veículos elétricos, que capturaram 8,9% do mercado norte-americano durante o primeiro semestre de 2023 e continuam a crescer.

Até o momento, o UAW não apoiou nenhum dos candidatos à Presidência, tornando-se o único sindicato importante a não endossar Biden. No entanto, a liderança do UAW recebeu bem o apoio de Biden e criticou Trump e seu histórico em termos contundentes.