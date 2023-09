Veja o PIB de diversos países no 2º trimestre de 2023

São Paulo

Um levantamento com 37 países que já divulgaram dados para o PIB (Produto Interno Bruto) do segundo trimestre de 2023 mostra que o crescimento médio dessas economias foi de 0,3% no período, segundo dados disponibilizados pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

São 22 economias com crescimento, quatro com estabilidade e 11 com retração, na comparação com o trimestre anterior.

O PIB do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira (1º) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em relação aos três meses anteriores.

Em seu último relatório sobre as perspectivas de crescimento globais, o FMI (Fundo Monetário Internacional) projeta crescimento de 3% para a economia mundial neste ano, abaixo dos 3,5% verificados no ano passado, resultados fracos para o padrão histórico.

Visão aérea de um canteiro de obras em Pequim - WANG Zhao/AFP

Segundo o Fundo, o aumento das taxas de juros pelos diversos bancos centrais para combater a inflação continua a pesar sobre a atividade econômica. Outros fatores de turbulência são os problemas bancários nos EUA e na Suíça, a intensificação da guerra na Ucrânia e acontecimentos climáticos extremos que afetam as taxas de inflação.

O fundo também destaca a desaceleração da China, em parte como resultado de problemas imobiliários não resolvidos.

A China cresceu 0,8% no período, após uma expansão de 2,2% no primeiro trimestre.

Nos EUA, a economia cresceu 0,6%. A Zona do Euro apresentou estabilidade no trimestre.

Um dos destaques positivos foi a economia do Japão, que cresceu muito mais rápido do que o esperado no segundo trimestre (1,5%)