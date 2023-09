Vídeo compara dados diferentes e engana sobre déficit das contas públicas

São Paulo

É enganoso vídeo que compara o superávit nas contas públicas durante o último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL) com o déficit registrado pela gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em maio de 2023.

Na gravação, verificada pelo Projeto Comprova, uma mulher afirma que "no governo Bolsonaro foram deixados 50 bilhões de superávit", mas atualmente, "apenas sete meses do governo Lula já está batendo 50 bilhões de déficit". A autora do post utiliza duas reportagens, do G1 e da CNN, para ilustrar as alegações.

A comparação, no entanto, utiliza bases de dados diferentes. Conforme explicou à reportagem o economista José Pio Martins, os números da gestão Bolsonaro referem-se ao balanço das contas do governo federal realizado no final de 2022 e divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Enquanto os dados do governo petista dizem respeito às contas do setor público consolidado (União, estados, municípios e estatais), que fazem parte das estatísticas fiscais divulgadas pelo Banco Central do Brasil mensalmente.

Montagem com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual, Lula; post engana ao comparar contas públicas dos dois governos - Adriano Machado - Ueslei Marcelino/Reuters

A diferença entre os números divulgados pelo Banco Central e pela Secretaria se deve ao fato de que os órgãos utilizam metodologias distintas e enquanto o primeiro considera as contas do setor público consolidado, o segundo leva em conta apenas a arrecadação da União.

"Às vezes, você pega o déficit nacional ou superávit nacional e o mérito, na verdade, é das prefeituras, não dos estados ou do governo federal. E o inverso também acontece", diz Martins.

O Comprova classifica como enganoso todo conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

A reportagem procurou o perfil @garotacrypto, por email, e questionou o método de comparação utilizado por ela nas afirmações da publicação.

A autora do vídeo não respondeu sobre os métodos utilizados para comparação, mas afirmou que todas as informações apresentadas no vídeo estão acompanhadas de matérias jornalísticas e que é possível comprovar cada tema, se pesquisado individualmente, por links vinculados ao próprio governo.

