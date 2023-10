Big tech compra combustível verde de aviação, regras para influencers de finanças e o que importa no mercado

São Paulo

Por que big tech compra combustível sustentável de aviação

Uma big tech deve estar entre as grandes compradoras de combustível verde de aviação nos próximos anos.



Entenda: a Microsoft fechou dois acordos para comprar quase 200 milhões de litros de SAF (sigla inglesa para combustível sustentável de aviação) ao longo da próxima década.

O combustível é feito a partir de óleos de plantas como palma e mamona, e de rejeitos orgânicos, incluindo óleos vegetais descartados.

Além de poluir 80% menos que o querosene, ele desponta como alternativa limpa mais viável por poder ser usado nos atuais motores de aviões sem grandes adaptações.

O que explica: a Microsoft quer compensar o carbono que são emitidos as viagens feitas por seus funcionários. O setor aéreo contribui com cerca de 2,5% das emissões de CO2 causadas pelo homem, incluindo o impacto dos contrails (aqueles rastros que os aviões deixam nos céus).



Além da Microsoft, o Google é outra empresa que se comprometeu a comprar centenas de milhões de créditos de SAF, assim como a gigante europeia de entregas DHL Group.



As big techs e outras empresas fora do ramo da aviação que estão anunciando esses acordos não estão comprando o combustível em si.



Elas adquirem créditos que têm como objetivo incentivar a produção e a adoção do SAF –cobrindo o custo adicional do combustível mais limpo.



Sim, mas… Hoje o SAF representa só 0,1% de todo o combustível de aviação usado no mundo. O subsídio por meio de créditos pode ajudar na demanda pelo produto, mas outro entrave é a oferta.

Uma fábrica custa cerca de US$ 500 milhões e demora cinco anos para ficar pronta.

Os ambientalistas também dizem que as empresas não devem usar o SAF como desculpa para voar mais. Eles argumentam que também é papel delas reduzir as viagens aéreas dos funcionários.

Startup da Semana: Sanii

O quadro traz às segundas o raio-x de uma startup que anunciou uma captação recentemente.



A startup: fundada neste ano, atua na prevenção de doenças cognitivas e para melhorar a qualidade de vida de idosos.



Em números: a Sanii anunciou ter recebido um aporte de R$ 8 milhões em uma rodada pré-seed (entenda aqui as etapas de investimento em startups).



Quem investiu: a rodada foi liderada pela gestora Valor Capital e teve participação de mais 15 investidores.



Que problema resolve: a startup tem como serviço visitas domiciliares para o público acima de 60 anos. Com duração de 1h30, elas envolvem atividades e exercícios personalizados para estimular o cérebro dos idosos, além de promover a socialização.

A Sanii atua em bairros de São Paulo e está para lançar um espaço físico em Higienópolis, onde serão promovidas atividades em grupos.

Por que é destaque: a startup tem como público-alvo uma faixa etária que se torna cada vez mais representada na sociedade brasileira, mas que segue excluída da oferta de serviços e produtos, como mostrou a Folha.

15,6% dos brasileiros, ou 33,7 milhões de pessoas, são da faixa de 60+, enquanto os jovens de 20 a 29 anos somam 33,5 milhões, segundo o IBGE.

'Finfluencers' na mira da Anbima

O número de seguidores dos "finfluencers", como são chamados os influenciadores de finanças brasileiros, não para de crescer desde que a Selic foi pro chão, no auge da pandemia.



A partir de 13 de novembro, eles e as empresas que os contratam para publis terão que seguir regras novas regras criadas pela Anbima, entidade autorreguladora do mercado financeiro.



Em números:

515 "finfluencers" brasileiros estavam ativos no fim do primeiro semestre, de acordo com levantamento da Anbima em parceria com o Ibpad (Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados).

6% foi a alta de seguidores em relação ao fim de 2022, totalizando 176,3 milhões. O número equivale à soma de seguidores em todos os perfis (Facebook, Instagram, X, YouTube) de cada influenciador.

Veja aqui os influenciadores de finanças mais relevantes de 2023, segundo o levantamento.



Os temas mais abordados… Mercado de ações (48,9%), economia brasileira (10,5%) e criptomoedas (9,4%).



…E os que mais geraram interações: CDBs (Certificados de Depósito Bancário), com 11 mil em média, e Tesouro Direto com média de 10,2 mil.



Por que há diferença?

"Para o influencer ganhar dinheiro, ele precisa de um patrocínio, afinal a monetização é o interesse de quem quer ser influencer", diz à Folha Carlos Castro, CEO da SuperRico e planejador financeiro certificado pela Planejar.



Ele alerta para casos de possíveis conflitos de interesses, quando um influenciador patrocinado por uma companhia fala mais sobre assuntos que geram maior lucro para a empresa, por exemplo.



É para mitigar esse problema que a Anbima criou uma regulamentação para o setor.

A principal regra é a obrigatoriedade de o influenciador informar, de forma clara, que o post patrocinado é uma publicidade e quem é a contratante.

Outra grande mudança é a responsabilização das instituições contratantes pelos influencers e o conteúdo veiculado. A normativa, porém, não menciona qualquer tipo de punição.

Reações à fala de Lula

As falas do presidente Lula (PT) na última sexta (27) de que a meta fiscal de 2024 não precisa ser zero geraram reação imediata na Bolsa e no dólar e viraram motivo de alerta na equipe econômica.



O principal temor na Fazenda é que a declaração desencoraje os parlamentares a votar as medidas necessárias para elevar a arrecadação do governo no ano que vem.



Abre aspas:



"Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tudo o que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. A gente não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias nesse país", disse o presidente em café da manhã com jornalistas.



Repercussão:



↳ No mercado financeiro: a Bolsa, que estava estável, passou a cair e terminou o dia em baixa de 1,28%, aos 113.301 pontos. O dólar engatou alta e subiu 0,43%, aos R$ 5,01.

Por que pegou mal: muita gente do mercado já previa que a meta de déficit zero não seria alcançada no ano que vem, mas isso ainda não tinha saído da boca de alguém do governo. O sinal que passa é de falta de compromisso com o controle das contas públicas.

↳ Nos juros: o BC (Banco Central) deve manter sua estratégia e cortar a Selic em 0,5 ponto na quarta (1º). O problema está no cenário à frente, dizem os analistas. A fala de Lula fez os juros futuros dispararem, e, aliada ao cenário externo azedo, deve limitar a extensão do ciclo de queda da taxa básica.



↳ Na articulação política: o Ministério da Fazenda vinha fazendo um esforço para destravar a pauta econômica no Congresso, que ganhou força graças à liberação de emendas e cargos aos congressistas, como a troca no comando da Caixa.



Agora, projetos como a tributação de benefícios fiscais do ICMS, que poderia render até R$ 35,3 bilhões no ano que vem e taxação de fundos dos super-ricos e de recursos em paraísos fiscais (offshores) ficam ameaçados, disseram integrantes da pasta à Folha.



Opinião:

Lula diz bobagem sobre déficit em vez de tratar da burrice social e econômica do país, diz Vinicius Torres Freire.