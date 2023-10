Bolsas da Europa registram menor nível em sete meses

Reuters

As ações europeias caíram nesta sexta-feira (20) e registraram a maior perda semanal em sete meses, uma vez que os temores crescentes sobre um conflito mais amplo no Oriente Médio, a alta dos rendimentos dos títulos e resultados corporativos abaixo do esperado mantiveram os papéis de maior risco sob pressão.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 1,36%, a 433,73 pontos, seu nível mais baixo em sete meses.

Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, teve queda de 1,64% nesta sexta-feira - Reuters

O índice caiu 3,4% na semana, uma vez que os temores em relação ao aumento das tensões geopolíticas com a guerra entre Israel e Hamas se somaram às preocupações com a interrupção do fornecimento de petróleo e expectativas de que os juros permaneçam elevados por mais tempo, prejudicando ainda mais o clima

A alta dos rendimentos dos Treasuries e dos títulos públicos na Europa contribuiu para o sentimento de aversão ao risco. O presidente do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA), Jerome Powell, indicou a continuidade da política monetária restritiva.

Os comentários de Powell fizeram com que o rendimento do Treasury de dez anos atingisse a marca de 5% na quinta-feira (19).

"A geopolítica está direcionando o sentimento dos investidores neste momento, em torno do aumento dos preços das commodities e do potencial para que isso se traduza em inflação", disse Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm.

As mineradoras lideraram os declínios, com queda de 3,4%, prejudicadas por uma baixa de 7,2% na Boliden, depois de um declínio maior do que o esperado no lucro do terceiro trimestre, prejudicado por custos altos.

Em Londres, o índice Financial Times recuou 1,30%, a 7.402,14 pontos

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 1,64%, a 14.798,47 pontos

Em Paris, o índice CAC-40 perdeu 1,52%, a 6.816,22 pontos

Em Milão, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,40%, a 27.357,00 pontos

Em Madri, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,29%, a 9.029,10 pontos

Em Lisboa, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,18%, a 6.039,46 pontos

China tem pior semana no ano

As ações chinesas caíram pela terceira sessão seguida nesta sexta-feira, acompanhando os pares globais mais fracos em meio a preocupações decorrentes da intensificação do conflito no Oriente Médio e do aumento dos rendimentos dos títulos dos Estados Unidos.

Com a queda, os principais índices de ações chineses registraram sua pior semana do ano. Na semana, o índice de ações blue-chip CSI 300 recuou 4,2%, após ter desvalorizado 0,7% no dia, e o índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 3,6%, com queda de 0,7% na sexta-feira.

As ações na China atingiram uma nova mínima de 11 meses, com a intensificação dos temores de um conflito regional no Oriente Médio e um aumento incessante nos rendimentos de longo prazo dos EUA pressionando as avaliações, enquanto as preocupações com a oferta elevaram ainda mais os preços do petróleo.