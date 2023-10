Economia forte ainda pode exigir aumento da taxa de juros nos EUA, diz Powell

Washington | Reuters

A força da economia dos EUA e o mercado de trabalho ainda apertado podem justificar novos aumentos da taxa de juros pelo banco central, disse o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta quinta-feira (19), em comentários que pareciam contrariar expectativas do mercado de que os aumentos das taxas do banco central dos EUA tenham chegado ao fim.

"Estamos atentos aos dados recentes que mostram a resiliência do crescimento econômico e da demanda por mão de obra. Evidências adicionais de crescimento persistentemente acima da tendência, ou de que o aperto no mercado de trabalho não está mais diminuindo, podem colocar em risco o progresso da inflação e justificar um novo aperto da política monetária", disse Powell em comentários ao Clube Econômico de Nova York.

O presidente do Fed, Jerome Powell, em discurso após reunião monetária de julho, em Washington - Elizabeth Frantz - 27.jul.2022/Reuters

Para que a inflação retorne de forma duradoura à meta de 2% do Fed, "é provável que seja necessário um período de crescimento abaixo da tendência e um pouco mais de abrandamento nas condições do mercado de trabalho", disse Powell.

Desde que o Fed começou a aumentar as taxas de juros em março de 2022, a taxa de desemprego variou pouco em relação aos atuais 3,8%, abaixo do nível que a maioria das autoridades do Fed considera não inflacionário, e o crescimento econômico permaneceu, em geral, acima da taxa de crescimento anual de 1,8% que as autoridades do Fed consideram o potencial subjacente da economia.

O Fed está "procedendo com cuidado" ao avaliar a necessidade de quaisquer outros aumentos nas taxas, disse Powell, provavelmente deixando intactas as expectativas atuais de que o Fed manterá sua taxa básica de juros estável na faixa atual de 5,25% a 5,5% na próxima reunião de 31 de outubro a 1º de novembro.

Há evidências de que o mercado de trabalho está esfriando, afirmou Powell, com algumas medidas importantes se aproximando dos níveis observados mesmo antes da pandemia.

O presidente do Fed também observou uma série de novas "incertezas e riscos" que precisam ser levados em conta à medida que o banco tenta equilibrar a ameaça de permitir que a inflação se reacenda com a ameaça de pressionar a economia mais do que o necessário.

Esses riscos incluem novos riscos geopolíticos para a economia decorrentes do "terrível" ataque a Israel pelo grupo militante palestino Hamas, disse Powell.

"Nossa função institucional no Federal Reserve é monitorar esses acontecimentos quanto às suas implicações econômicas, que permanecem altamente incertas", disse Powell. "Falando por mim, achei o ataque a Israel horrível, assim como a perspectiva de mais perdas de vidas inocentes."

Ele também observou os recentes aumentos nos rendimentos dos títulos, impulsionados pelo temor do mercado sobre os juros americanos, que ajudaram a restringir "significativamente" as condições financeiras gerais.

"Mudanças persistentes nas condições financeiras podem ter implicações para a trajetória da política monetária", disse Powell, com taxas de juros mais altas baseadas no mercado, se sustentadas, fazendo o mesmo trabalho que os aumentos das taxas do Fed.

Mas o presidente do Fed também expressou o que se tornou um tema persistente no banco central dos EUA: que, apesar do progresso constante na redução da inflação, a batalha ainda não terminou, com a possibilidade de novos aumentos das taxas e a duração das condições monetárias restritivas ainda a ser determinada.

"A inflação ainda está muito alta, e alguns meses de bons dados são apenas o começo de o que será necessário para construir a confiança de que a inflação está se movendo para baixo de forma sustentável em direção à nossa meta", disse Powell, citando o progresso feito desde que a inflação atingiu o pico no ano passado, mas também observando que uma das principais medidas de inflação do Fed permaneceu em 3,7% até setembro, quase o dobro da meta do banco central.

"Ainda não conseguimos saber por quanto tempo essas leituras mais baixas persistirão, ou onde a inflação se estabelecerá nos próximos trimestres", disse Powell. "É provável que o caminho seja acidentado e demore algum tempo. Meus colegas e eu estamos unidos em nosso compromisso de reduzir a inflação de forma sustentável para 2%."

As semanas que se seguiram à reunião de setembro do Fed foram excepcionalmente turbulentas, com o aumento das preocupações com a guerra regional no Oriente Médio e os mercados de títulos elevando as taxas de juros do mercado, tornando as condições financeiras enfrentadas pelas empresas e famílias mais restritivas, independentemente do Fed.

Os dados desde a última reunião do Fed também mostraram uma reaceleração inesperada do crescimento do emprego nos EUA, as vendas no varejo desafiando as previsões de desaceleração e várias medidas de preços oferecendo sinais inconsistentes sobre se a inflação está no caminho certo para retornar à meta de 2% do Fed em tempo hábil.

A aparição de Powell ocorre menos de 48 horas antes do início do tradicional período de silêncio que antecede a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, que ocorrerá em 31 de outubro a 1º de novembro.

Embora algumas outras autoridades do Fed ainda falarão mais tarde na quinta e na sexta-feira, antes do início do período de silêncio no sábado, são os comentários de Powell que darão o tom das expectativas de política monetária para a reunião.

Se eles deixarem as taxas inalteradas em duas semanas, como agora é amplamente esperado, isso marcará a primeira reunião consecutiva sem aumento das taxas desde que o Fed iniciou sua campanha de aumento em março de 2022.

Uma pesquisa da Reuters com mais de cem economistas publicada na quarta-feira mostrou que mais de 80% não esperam nenhum aumento nas taxas na próxima reunião, e a maioria também acredita que o Fed já terminou de aumentar as taxas, embora as autoridades monetárias em sua reunião de setembro tenham projetado que provavelmente seria necessário mais um aumento de um quarto de ponto até o final do ano.

Muitos dos participantes da pesquisa fizeram a ressalva de que, se o progresso da inflação estagnar ou reverter, o Fed não hesitaria em voltar a aumentar as taxas.