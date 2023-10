Cassinos de Las Vegas terão piquetes de trabalhadores pela primeira vez em 20 anos

Nova York e Bengalore (Índia) | Reuters

Milhares de trabalhadores de Las Vegas, nos Estados Unidos, farão piquetes nos cassinos MGM Resorts e Caesars Entertainment na quinta-feira (12), pela primeira vez em quase duas décadas, informaram os sindicatos, enquanto consideram a possibilidade de uma greve.

Os sindicatos de trabalhadores culinários e o dos bartenders buscam um novo contrato de cinco anos com melhores salários e benefícios, à medida que os operadores de cassino registram lucros recordes.

Trabalhadores de cassinos de Las Vegas prometem piquetes por melhores salários - Ethan Miller - 29.abr.2020 / Getty Images / AFP

Em negociações anteriores, uma ameaça de greve foi o suficiente para incentivar um acordo, mas representantes sindicais disseram nesta segunda-feira que essas conversas têm sido lentas.

"Não estamos vendo nada que seja suficiente para tentar evitar uma greve, e isso é lamentável", disse Ted Pappageorge, secretário-tesoureiro do sindicato de trabalhadores culinários, a repórteres.

Os sindicatos pediram aos clientes dos cassinos que não cruzem as linhas de piquete.

Os sindicatos estão exigindo salários mais altos, proteções mais sólidas contra novas tecnologias que possam ameaçar empregos, cotas de limpeza mais baixas e melhorias na segurança.

MGM Resorts, Caesars Entertainment e Wynn Resorts não responderam imediatamente a um pedido de comentários da Reuters.

A MGM tem dito que cada aumento de 1% nos salários acrescentaria cerca de US$ 10 milhões aos custos trabalhistas, de acordo com o analista da Truist, Barry Jonas.

Ele estima que os aumentos salariais poderiam custar ao Caesars entre US$ 40 milhões e US$ 60 milhões por ano e o dobro disso para a MGM com base no número de funcionários.