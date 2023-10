Entenda em cinco pontos a desaceleração da economia na China

Seul | Financial Times

A China divulgará na quarta-feira (18) os dados de crescimento econômico do terceiro trimestre, enquanto o governo busca uma meta de cerca de 5% de avanço neste ano.

Economistas consultados pela Reuters esperam que o PIB (Produto Interno Bruto) chinês tenha crescido 4,4% no terceiro trimestre. Isso significa que a China continua no caminho certo para alcançar a meta, seguindo um crescimento do PIB de 4,5% no primeiro trimestre e de 6,3% no segundo, em relação ao ano anterior.

Embora a meta seja uma das mais baixas do país em décadas, autoridades chinesas intensificaram nos últimos meses os esforços de estabilização financeira nos setores imobiliário e bancário, além de fortalecerem o apoio ao mercado de ações e ao yuan no país.

Chineses visitam templo em Nanjing durante um dos feriados da 'Golden Week' - 29.set.2023/AFP

Dezenas de empresas listadas na China também anunciaram ou realizaram planos de recompra de ações nesta terça, após uma série de medidas tomadas pelo governo para impulsionar o mercado de ações.

Essas medidas destacam como a segunda maior economia do mundo não conseguiu cumprir as expectativas de uma recuperação pós-pandemia e como os planejadores econômicos da China estão lutando para encontrar impulsionadores do crescimento.

As previsões para o crescimento do PIB do próximo ano estão sendo reduzidas para cerca de 4,5%. A confiança do consumidor e dos negócios continua fraca, enquanto a guerra entre Israel e o Hamas no Oriente Médio está adicionando incerteza à demanda externa sombria por exportações chinesas.

Aqui estão cinco coisas para observar na divulgação de amanhã:

Crescimento do consumo

As vendas no varejo, que foram consistentemente fracas este ano, apesar do fim das restrições da Covid-19, finalmente mostraram sinais de melhora em agosto, com um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior.

No entanto, devido aos problemas no mercado imobiliário que ainda minam a confiança do consumidor, Alicia García-Herrero, economista-chefe da Ásia-Pacífico da Natixis, está cautelosa em exagerar nas últimas melhorias desse indicador-chave de atividade, especialmente quando comparadas a um período de bloqueios em 2022.

"Você não pode cair do chão", disse ela. "Qualquer número que pareça um pouco melhor [do que o anterior] será comemorado, especialmente com o que está acontecendo no mundo".

Um feriado de oito dias deste mês provavelmente ajudou a manter algum impulso —o turismo doméstico e a receita estavam próximos dos níveis pré-pandemia— mas isso não será refletido nos dados de quarta-feira.

Problemas no mercado imobiliário

As vendas fracas de apartamentos e os calotes de dívidas por parte dos incorporadores se tornaram uma característica persistente de um mercado imobiliário em profunda crise.

Pequim, que deseja evitar outro ciclo insustentável de investimento impulsionado pelo crédito, tem fornecido mais apoio. Isso inclui a remoção de restrições de preço para a compra de imóveis em algumas grandes cidades.

Por um lado, há sinais de que as medidas de estabilização estão tendo o efeito desejado. Os preços de novas casas em 70 grandes cidades ficaram estáveis em relação ao mês anterior em agosto.

Mas, por outro lado, o investimento em imóveis nos primeiros oito meses do ano caiu quase 9%, e os mercados estão preocupados com a possibilidade de contágio de uma crise de dívida na Country Garden, a maior incorporadora do setor privado da China, que alertou que pode não ser capaz de cumprir todas as suas obrigações de pagamento no exterior.

Perspectivas de exportação se deterioram

A demanda internacional fraca se tornou um ponto de pressão agudo para os formuladores de políticas em Pequim, uma mudança drástica em relação aos três anos de fechamento durante a pandemia, quando as exportações da China ajudaram a sustentar a economia.

Dados oficiais de julho mostraram que as exportações da China, em termos de dólar americano, caíram 14,5%, a maior queda desde o início da pandemia. Embora ainda estejam em território negativo, a situação melhorou, com as exportações de setembro caindo 6,2% em relação ao ano anterior, em comparação com uma queda de 8,8% em agosto.

Trinh Nguyen, economista sênior para a Ásia emergente da Natixis, destacou que a guerra entre Israel e o Hamas complicou as perspectivas de comércio exterior da China. A China, com inflação próxima de zero, parece estar protegida do aumento dos preços dos combustíveis, mas as tensões geopolíticas entre Pequim e o Ocidente estão piorando.

Em um "mundo cada vez mais bifurcado", as cadeias de suprimentos estão aos poucos se diversificando longe da dependência exclusiva da China, o que significa que "coisas que seriam exportadas da China estão cada vez mais sendo exportadas de outros lugares", disse ela.

Dúvidas sobre investimento

O investimento em ativos fixos, uma medida importante de gastos de capital na China, voltou a crescer em 2023, com pouco mais de 3% nos primeiros oito meses do ano.

Isso reflete em parte o impulso do Estado para aumentar o investimento na indústria, à medida que a China se afasta de uma dependência excessiva do setor imobiliário e da especulação financeira.

Michael Pettis, pesquisador sênior do think tank Carnegie Endowment for International Peace, está preocupado que o Estado possa estar direcionando o investimento para setores não produtivos, enquanto os formuladores de políticas buscam sua meta anual de crescimento do PIB.

"Tudo o que pode estar acontecendo é que estamos mudando de um local de investimento não produtivo — propriedade— para outro local de investimento não produtivo. Se você olhar para isso sistemicamente, a única razão para expandir a manufatura é por causa de uma expansão da demanda. Não vimos isso."

Pedidos de estímulo e reformas

Nas próximas semanas, Pequim sediará o terceiro plenário do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, uma importante reunião de liderança que no passado foi usada para revelar reformas econômicas.

À medida que o crescimento da China desacelerou, economistas —locais e estrangeiros— pediram a Pequim para impulsionar o consumo doméstico por meio da transferência de dinheiro e ativos para os domicílios, ao mesmo tempo em que melhora a rede de segurança social do país e estabelece uma tributação mais progressiva e novas ferramentas de financiamento para governos locais.

Antes do terceiro plenário, no entanto, Bert Hofman, ex-diretor do Banco Mundial para a China com sede em Pequim, espera mais "ajustes, em vez de ações importantes".

Tomadas em conjunto, as medidas de estabilização e apoio anunciadas nos últimos meses parecem provavelmente "fazer o trabalho" de atingir a meta de crescimento do PIB de 5%, disse ele.

"Os formuladores de políticas estão bastante confortáveis com a direção que o lado da oferta da economia está seguindo", acrescentou Hofman.