Ataque de Israel mata líder da maior ala armada do Hamas

São Paulo

Um ataque aéreo de Israel matou, nesta terça-feira (17), Ayman Nofal, um dos comandantes da maior ala militar da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. Ele também já foi chefe da inteligência militar do grupo plaestino, segundo o Exército de Israel.

De acordo com o Times of Israel, ele foi morto em um ataque no campo de refugiados de Bureij. Nofal teria supervisionado o planejamento e a execução de muitos ataques contra israelenses, além de ajudar a planejar o sequestro do soldado israelense Gilad Shalit em 2006.

Ayman Nofal (no meio), um dos chefes da brigada Izz el-Deen Al-Qassam, fala durante exercícios militares do Hamas em Khan Yunis, na Faixa de Gaza - Said Khatib - 12.set.23/AFP

A brigada Izz el-Deen Al-Qassam é responsável pela área central de Gaza e está diretamente ligada ao grupo palestino. Segundo o think tank European Council on Foreign Relations, a ala, também conhecida como IQB, foi fundada em 1991 e é a mais bem equipada do território. Nos últimos anos, a organização melhorou significativamente a sua capacidade de mísseis e foguetes e fez experiências com drones e comandos subaquáticos.

A IQB assumiu a responsabilidade por muitos ataques contra civis israelenses, incluindo atentados suicidas. O principal comandante da brigada é Mohammed Deif, mentor dos ataques terroristas do último dia 7 que anda de cadeira de rodas há 20 anos devido a um ataque aéreo –na ocasião, ele perdeu um braço e uma perna.

Vários grupos armados operam dentro da Faixa de Gaza, apesar de o território ser comandado pelo Hamas. Na prática, cada organização política palestina tem um grupo militar; a Jihad Islâmica, por exemplo, aliada do Hamas na guerra contra Israel, controla a segunda maior brigada em Gaza, a al-Quds.