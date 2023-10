Jato elétrico da Lilium é primeiro carro voador à venda nos EUA; veja fotos

São Paulo | Aeroin

A fabricante aeronáutica alemã Lilium, desenvolvedora do primeiro veículo elétrico capaz de levar passageiros (eVTOL), conhecido popularmente como carro voador, anunciou nesta quarta-feira (18) que abriu as vendas privadas do Lilium Jet no mercado dos Estados Unidos.

As vendas serão feitas em parceria com a EMCJET, uma empresa do setor de corretagem e gerenciamento de aeronaves, que será o revendedor exclusivo da Lilium no Texas até 2030 para vendas privadas.

Avião elétrico da Lilium tem capacidade para cinco pessoas e faz voo durante testes em Munique, na Alemanha - Divulgação/Lilium/Reuters

Sob os termos da parceria, que inclui um compromisso comercial com a Lilium para cinco slots de produção, a EMCJET permitirá que indivíduos comprem alguns dos primeiros jatos Lilium Pioneer Edition disponíveis no mercado dos EUA.

O Lilium Pioneer Edition Jet é a versão planejada da primeira edição do Lilium Jet, vendida a particulares em todo o mundo.

Lilium Jet começa a ser vendido nos Estados Unidos - Divulgação/Lilium/Reuters

A Lilium afirma que este anúncio é o primeiro passo para desbloquear seu produto no segmento privado dos EUA, o maior mercado de aviação privada do mundo, e segue a estratégia comercial da fabricante de começar no mercado premium antes de expandir para o mercado de companhias aéreas e transporte de passageiros.

O Lilium Jet estará disponível em todo o país, com foco inicial nas principais cidades do Texas, incluindo Austin, Houston, San Antonio e Dallas, alinhando-se ao compromisso do Texas com a sustentabilidade e oferecendo opções de transporte eficientes e ecológicas para residentes e visitantes.