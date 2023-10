Meganegócios de Exxon e Chevron revelam por que os dias de petróleo fácil acabaram

Bloomberg

A Exxon Mobil Corp. e a Chevron Corp. passaram os últimos dias explicando aos investidores por que desejam gastar US$ 114 bilhões (R$ 571,6 bi) combinados em dois meganegócios. Na sexta-feira (27), seus relatórios de ganhos revelaram as razões.

A produção de petróleo da Exxon está próxima do nível mais baixo desde sua fusão com a Mobil Corp. há mais de duas décadas. A Chevron divulgou obstáculos para projetos-chave de crescimento no Cazaquistão e na Bacia do Permiano, no oeste do Texas e no Novo México.

Em resumo, os dias de crescimento fácil na produção de petróleo acabaram.

A reação do mercado foi rápida e brutal. A Chevron despencou quase 7%, e a Exxon fechou 1,9% mais baixa, mesmo com os preços do petróleo subindo devido às tensões no Oriente Médio. Para o veterano financiador de petróleo de xisto Dan Pickering, a resposta dos acionistas revela preocupações com o negócio de combustíveis fósseis, especialmente quando comparado a outros setores como a tecnológico.

"Bem-vindo ao campo de petróleo", disse Pickering, fundador da Pickering Energy Partners, sediada em Houston. Os investidores "não acreditam que esse negócio possa ser sustentável, não acreditam na disciplina dessas empresas. Preferem olhar para a Amazon hoje, ou talvez qualquer dia".

Ao contrário de seus rivais europeus, a Exxon e a Chevron investiram pesadamente em combustíveis fósseis durante o boom ESG dos últimos quatro anos. Mesmo assim, novos suprimentos de petróleo bruto têm sido difíceis de encontrar. No mar, a exploração é cara e imprevisível. Os campos de xisto dos EUA estão experimentando um declínio no crescimento da produção, pois as melhores áreas já foram fraturadas.

Ambas as empresas fizeram suas aquisições recentes a partir de uma posição de força em comparação com onde estavam durante o auge da pandemia. Um aumento nos preços da energia no ano passado se traduziu em lucros recordes. Os preços das suas acões subiram, proporcionando aos executivos da Exxon e da Chevron uma moeda forte para comprar concorrentes menores.

A compra de US$ 62 bilhões da Pioneer Natural Resources Co. pela Exxon, anunciada duas semanas atrás, a tornará a produtora dominante no Permiano. A Chevron disse na segunda (23) que está comprando a Hess Corp. por US$ 52 bilhões, dando-lhe uma participação em um dos maiores e mais rápidos projetos de petróleo do mundo na Guiana.

Ambos os acordos são transações de ações com pequenos prêmios de aquisição e são os maiores da indústria do petróleo em mais de oito anos. Como tal, ameaçaram ofuscar os relatórios de ganhos da Exxon e da Chevron. Mas as operações existentes não escaparam da análise.

A Chevron revelou mais um atraso e aumento de custos em seu projeto de US$ 45 bilhões em Tengiz, no Cazaquistão, e que o fluxo de caixa de Tengiz será cerca de US$ 1 bilhão menor do que o previsto anteriormente quando finalmente entrar em operação em 2025.

A Exxon tem um perfil de crescimento muito mais forte, já tendo estabelecido uma base na Guiana e vendido ativos de custo mais alto. Mas a produção da gigante do petróleo do Texas teve uma média de apenas 3,69 milhões de barris de óleo equivalente por dia no terceiro trimestre, próximo de uma mínima de duas décadas, à medida que o crescimento da Guiana e do Permiano não conseguiu compensar o impacto das vendas de ativos, cortes na produção da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e a queda natural na produtividade que afeta todos os campos de petróleo.

Para piorar as coisas, a Exxon disse que os lucros com produtos químicos, há muito tempo vistos como uma área-chave de crescimento para as grandes petroleiras, caíram 70% em relação ao trimestre anterior.

"A indústria ainda está se recuperando do impacto da pandemia e dos níveis mais baixos de capital que têm sido investidos em toda a indústria para compensar a depleção que vem ocorrendo", disse o CEO da Exxon, Darren Woods, em entrevista à Bloomberg TV.

A Chevron apresentou uma lista de problemas técnicos no Permiano: limites na produção de águas residuais, altos níveis de dióxido de carbono em seu gás natural e parceiros de produção com dificuldades para fraturar. Embora concorrentes menores tenham reclamado de problemas semelhantes à medida que o Permiano se expandia para se tornar o maior campo de xisto do mundo, é incomum ouvir esses tipos de detalhes de uma gigante do petróleo.

"Isso é um exemplo do amadurecimento da bacia", disse Pickering. "O que é meio surpreendente é que a Chevron chamou a atenção para isso, porque normalmente eles são uma grande empresa e não entrariam tanto nos detalhes".

Resolver tais problemas provavelmente aumentará os custos. A indústria global de petróleo e gás deve aumentar os gastos em cerca de 10% este ano, para US$ 545 bilhões, segundo o JPMorgan Chase & Co., além de um aumento de 34% no ano passado. No início desta semana, o CEO da Halliburton Co., Jeff Miller, lembrou os investidores de um dos maiores desafios da indústria, especialmente no xisto. "A realidade é que você precisa trabalhar mais para se manter no mesmo nível".