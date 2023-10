Valor de mercado das big techs cai US$ 386 bi após resultados fracos

Bloomberg

O valor de mercado das gigantes da tecnologia, que impulsionaram a alta das bolsas americanas neste ano, já caiu em US$ 386 bilhões com o impacto de balanços fracos, e isso pode levar a uma correção do índice S&P 500.

A Alphabet, dona do Google, a Tesla, a Meta, que controla o Facebook e o Instagram, e a Microsoft afundaram desde que divulgaram balanços.

A Amazon oscilou após divulgar os resultados nesta quinta-feira (26). Apple e Nvidia divulgam resultado em novembro.

As sete empresas têm sido o assunto do ano no mercado de ações, com um frenesi de interesse em torno da inteligência artificial. Mas o otimismo diminuiu com os juros altos e a guerra no Oriente Médio. O S&P 500 já caiu 9,8% desde sua máxima do ano. Uma queda de 10% do pico é considerada uma correção em um mercado de alta, ou bull market.

O índice Nasdaq 100, dominado pelas sete, ainda sobe 29% no ano, o que significa que há muito espaço para o mercado cair.

Os resultados da Meta impactaram o mercado nesta quinta-feira (26). As ações caíram 3,7% depois da gigante das redes sociais ter frustrado as esperanças dos investidores de uma recuperação publicitária a longo prazo, dizendo que foi ao sabor de um ambiente econômico incerto.

Só a Alphabet foi responsável por uma perda de quase US$ 180 bilhões em valor de mercado nesta quarta-feira (25), depois que sua unidade de nuvem registrou lucro menor do que o esperado. Foi a maior perda de valor de mercado em uma única sessão para a empresa.

No início do mês, o valor da Tesla encolheu em US$ 72 bilhões em apenas um dia após seus resultados.

Por enquanto, o único balanço bem recebido entre as sete foi o da Microsoft. A fabricante do Windows subiu e adicionou cerca de US$ 75 bilhões em valor de mercado na quarta-feira (25), depois de divulgar resultados que superaram as expectativas.

A única esperança entre as sete grandes, a Microsoft, foi frustrada nesta quinta (26). A fabricante do Windows caiu, revertendo uma recuperação anterior que havia adicionado cerca de US$ 75 bilhões em valor de mercado na quarta-feira (25), depois que divulgou resultados do primeiro trimestre superando as expectativas.

A Alphabet e a Microsoft, que estão atrás da Amazon em infraestrutura de nuvem, têm se esforçado para desenvolver suas ofertas de IA como forma de tornar suas plataformas mais atraentes para os clientes. Seus resultados elevam o padrão para a Amazon, líder em computação em nuvem.