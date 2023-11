Amazon vai contratar 6.000 temporários no Brasil para vendas da Black Friday

São Paulo | Reuters

A Amazon anunciou nesta segunda-feira (13) que vai contratar 6.000 funcionários temporários no Brasil para reforçar sua logística para a temporada de vendas do período da Black Friday, no final deste mês, segundo comunicado da companhia ao mercado.

A companhia afirmou que as contratações vão reforçar uma base de pessoal de 9.000 trabalhadores diretos e indiretos da companhia.

O reforço da empresa acontece em um momento em que grandes grupos nacionais do varejo, como Americanas, que atravessa recuperação judicial, enfrentam dificuldades em meio a uma expansão de operações de grupos asiáticos no Brasil, como Shopee e Aliexpress.

Foto mostra o logo da Amazon na entrada de um centro de distribuição em Bretigny-sur-Orge, na França - Thomas Samson/AFP

A Amazon afirmou ainda que elevou suas estações de entrega no Brasil de 14 em 2022 para 62 este ano. A empresa ainda conta com dez centros de distribuição no país.

No início deste mês, a Amazon foi certificada como participante do programa do governo federal Remessa Conforme, que isenta de imposto de importação remessas internacionais de até US$ 50 (R$ 246,20).

Também no início de novembro, a Shopee, do grupo Sea, de Cingapura, anunciou a inauguração de um novo centro de distribuição em Guarulhos (SP), o segundo maior dentre os nove que a empresa passa a deter no país.

De acordo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a Black Friday, marcada para 24 de novembro, deve chegar à marca de R$ 7,1 bilhões de faturamento no comércio eletrônico, aumento de 17% na comparação com o ano anterior.

O período analisado para essa projeção cobre o início da semana da Black Friday, em 20 de novembro, até 27 de novembro, dia da Cyber Monday, que fecha o ciclo da data, acrescentou a associação do setor.