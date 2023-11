Bancos fazem leilões com mais de 400 imóveis; veja como participar

São Paulo

Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander irão leiloar extrajudicialmente 490 imóveis, entre residenciais, comerciais e terrenos. As unidades oferecidas estão disponíveis na maioria dos estados do Brasil, com a maior parte deles no estado de São Paulo.

Entre as ofertas estão casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais com lances iniciais entre R$ 30 mil e mais de R$ 6 milhões. A maioria dos imóveis residenciais está ocupada e é necessário que a pessoa que ganhar o leilão cuide de todo o processo de desocupação.

Caixa e Itaú aceitarão lances até esta sexta-feira (24), às 10h e 11h respectivamente. Já o do Santander aceita lances até 4 de dezembro, às 14h.

Vista aérea da praça Princesa Isabel, próximo ao trecho do centro de São Paulo. - Edson Lopes Jr./SECOM

Leilão da Caixa tem imóvel até R$ 6 milhões

O leilão extrajudicial da Caixa encerra nesta sexta-feira (24), às 10h, o envio de lances para os imóveis oferecidos na maioria dos estados, com a maior parte dos lotes no estado de São Paulo.

As ofertas de casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais têm lances iniciais entre R$ 49 mil e mais de R$ 6,9 milhões. O valor mínimo de acréscimo por lance varia de acordo com imóvel.

Para conferir a lista completa com detalhes dos imóveis a serem leiloados neste lote, basta clicar neste link.

Entre as unidades localizadas em São Paulo está um apartamento na Vila Brasilândia de 62 m², com dois quartos, varanda e dois banheiros e lance inicial de R$ 385 mil. No litoral paulista há uma casa de 52 m², na cidade de Praia Grande (SP), com lance inicial de R$ 180 mil.

Em Brasília há um apartamento simples de 34 m² no Setor Central da capital e lance inicial de R$ 139 mil. O lote mais caro também fica na região: uma casa de 794,13 m² no Setor de Mansões Dom Bosco, com cinco dormitórios, quatro salas e três varandas e lance inicial de R$ 6,9 milhões.

Leilão do Itaú conta com imóveis em cinco capitais

O leilão do Itaú, que encerra o envio de lances nesta sexta-feira (24), às 11h, conta com 38 imóveis distribuídos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Pará e Pernambuco.

As ofertas de casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais têm lances iniciais entre R$ 39 mil e R$ 1 milhão. O valor mínimo de acréscimo por lance varia de acordo com o imóvel.

Para conferir a lista completa com detalhes deste lote basta clicar neste link.

Entre os imóveis localizados em São Paulo está um apartamento com cobertura duplex de 227 m², na região de Anália Franco, em condomínio com piscina e quadra, com lance inicial de R$ 705 mil e com 15% de desconto para pagamento à vista.

Já o lote mais caro é de uma casa de 306 m², na área nobre de Sorocaba (SP), com lance inicial de R$ 1 milhão.

Leilão do Santander tem casa e apartamentos no litoral de São Paulo

O leilão do Santander tem 167 imóveis residenciais e terrenos, distribuídos em diversos estados. As ofertas de casas, apartamentos e terrenos têm lances iniciais entre R$ 10 mil e R$ 780 mil. O valor mínimo de acréscimo por lance varia de acordo com imóvel.

A lista com detalhes dos imóveis deste lote pode ser consultada neste link.

Entre as unidades localizadas em São Paulo está um apartamento na Liberdade de 61 m², com lance inicial de R$ 110 mil. Há também um apartamento de 143 m² na região do Morumbi, com quatro vagas na garagem e lance inicial de R$ 345 mil.

Na região litorânea de São Paulo, há um apartamento em São Vicente (SP) com 71 m², a 15 minutos de caminhada da praia, com lance inicial de R$ 110 mil. Também há uma casa de 611 m² localizada em Guarujá (SP), com duas salas, três varandas e uma piscina —o lance inicial é de R$ 560 mil.

Por que os imóveis estão indo a leilão?

Boa parte dos imóveis foi retomada devido a dívidas relacionadas a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), condomínio e financiamento.

Nesses casos, o banco é responsável pelo pagamento das despesas que recaem sobre o imóvel, desde que não estejam prescritas e sejam comprovadas até a data da assinatura do contrato, para situações de compra com financiamento, e do pagamento do valor total da compra, se a aquisição for feita à vista.

Nicolas Paiva, advogado do escritório Silveiro Advogados, afirma que aquisições feitas em leilões são seguras devido a procedimentos técnicos do processo.

"É um trâmite muito bem estabelecido legalmente, mas é importante que o interessado no imóvel analise bem para garantir que não terá contratempo, checar a matrícula para entender quais as dívidas que podem recair sobre ele, a origem do imóvel e outros precedentes que eventualmente não estejam no cálculo na hora de fazer o lance", diz.

O prazo para pagamento dos débitos de responsabilidade do banco é de até 90 dias, contados a partir de finalizado o processo de aquisição via leilão. Para débitos cobrados judicialmente, o banco avalia se o pagamento cabe a ele e é responsável pelo pagamento da dívida total em caso de condenação do imóvel.

É responsabilidade do arrematante solicitar a baixa dos débitos prescritos junto ao município, débitos vencidos há mais de cinco anos e fazer o levantamento de eventuais débitos incidentes sobre o imóvel.

São responsabilidade exclusiva do vencedor do leilão as despesas com:

ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis)

Laudêmio e resgate de aforamento, se for o caso

Contas de consumo pessoal, como água, energia e gás, independentemente se vinculado ao imóvel ou CPF/CNPJ do contratante

Despesas relacionadas à lavratura da escritura

Guias, declarações e documentos exigíveis, eventuais atualizações cadastrais e averbações em prefeitura

Cancelamento de eventuais ônus sobre o imóvel

Em situações em que o imóvel estiver ocupado, a desocupação é de responsabilidade de quem arrematar o negócio.

Ricardo Trotta, advogado especialista em direito imobiliário, afirma que, nesses casos, é importante que o interessado no imóvel visite o local e pesquise para saber se há alguém morando lá.

"Esse é o principal cuidado, se o imóvel está ocupado, se é um locatário ou o antigo dono do imóvel e o novo proprietário só pode reclamar a posse e a desocupação do imóvel após a finalização do processo do leilão."

Quais são as opções de pagamento oferecidas pelos leilões?

A depender do imóvel, podem ser por pagamento à vista (recursos próprios), recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ou com financiamento. Nestes casos, o interessado deve procurar o banco antes do leilão para obter a aprovação da carta de crédito.

A comissão do leiloeiro corresponde a 5% do total da proposta vencedora e não faz parte do valor do lance ofertado.

Não é permitida a alteração do valor total da proposta de aquisição do imóvel ou fazer lances em que os recursos próprios do interessado sejam inferiores a 5% do valor da proposta realizada.