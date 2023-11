Banqueiros centrais se dividem sobre alta de preços de energia com guerra

Financial Times

Enquanto os responsáveis pela definição das taxas de juros tradicionalmente ignoraram a volatilidade nos mercados de energia, os chefes dos bancos centrais do Canadá e do Reino Unido sinalizaram que precisariam lidar com o risco inflacionário dos preços mais altos do petróleo e do gás.

Tiff Macklem, governador do Banco do Canadá, disse ao Financial Times que os efeitos posteriores dos choques nos preços da energia podem ser mais desafiadores de controlar devido à recente onda de inflação —o maior salto desse tipo em uma geração.

Trabalhador em plataforma de petróleo da Aramco, na Arábia Saudita - Getty Images

"Quando você está acima [da sua meta de inflação] por dois anos, as expectativas estão acima da meta e as empresas estão repassando rapidamente os custos dos insumos, você precisa ser mais cauteloso", disse ele.

"Se você tiver custos de transporte mais altos... repassando o preço mais alto do combustível para os preços de outros bens e serviços, isso seria um sinal de que temos mais trabalho a fazer".

Esses argumentos contrastam com a insistência anterior de alguns banqueiros centrais de que os aumentos nos preços da energia —que não podem ser facilmente combatidos com aumentos nas taxas de juros— têm apenas um impacto transitório na inflação.

Em sua perspectiva de inflação publicada na semana passada, o Banco da Inglaterra também listou o Oriente Médio e a energia como um dos "riscos ascendentes" para a estabilidade de preços. Falando naquela ocasião, o governador do BoE, Andrew Bailey, afirmou que o mundo passou por uma "sucessão de grandes choques de oferta sem intervalos entre eles".

No entanto, Christine Lagarde, chefe do Banco Central Europeu, adotou um tom diferente após o banco manter as taxas inalteradas em sua reunião de política no mês passado.

A Zona do Euro era, segundo Lagarde, "uma economia completamente diferente hoje", em comparação com quando os preços da energia dispararam no ano passado, à medida que os países da União Europeia deixaram de depender das importações russas. Taxas de juros mais altas e demanda mais fraca desta vez limitariam quaisquer pressões de preços oriundas do Oriente Médio.

Outro membro do conselho de governadores do BCE foi mais cauteloso, afirmando ao Financial Times que a resposta aos aumentos nos preços do petróleo dependeria da causa.

O responsável pelo BCE fez uma distinção entre tensões de mercado, que podem ser ignoradas com segurança, e um choque de oferta em grande escala mais problemático, como se o Irã tentasse fechar o Estreito de Ormuz, por onde é transportado um terço do gás natural liquefeito e um quarto do petróleo.

Um evento importante como esse evocaria paralelos com o embargo de petróleo árabe de 1973 contra os EUA, que quadruplicou os preços do petróleo bruto. Até agora, os preços permanecem abaixo do nível de 7 de outubro, o dia do ataque do Hamas a Israel.

Um aumento nos preços da energia quase imediatamente eleva a inflação. Mas em economias onde a demanda está deprimida, o petróleo e o gás mais caros podem eventualmente enfraquecer as pressões de preços ao afetar os ganhos e a produção.

No entanto, em economias com demanda forte, os custos de energia mais altos podem se espalhar para outras áreas da economia, à medida que trabalhadores e empresas aumentam o custo de sua mão de obra e produtos.

Apesar do crescimento relativamente robusto nos EUA, o presidente do Federal Reserve, o banco central americano, Jerome Powell, pareceu relaxado na semana passada.

Os preços globais do petróleo não reagiram de forma significativa ao conflito até agora, segundo ele, e não estava claro se isso teria "efeitos econômicos significativos". A importância crítica estava em saber se o conflito se ampliaria.

Outros no Fed estão mais preocupados. Na terça-feira, Michelle Bowman, uma das governadoras mais pessimistas, alertou para o risco de que os preços mais altos da energia pudessem "reverter parte do progresso feito para reduzir a inflação geral".

Bowman esperava que o Fed precisasse aumentar as taxas de juros "ainda mais" para trazer a inflação de volta à sua meta de 2%, dizendo que apoiaria tal medida "caso os dados vindos indiquem que o progresso na inflação estagnou ou é insuficiente para reduzir a inflação".

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Atualmente, os mercados não esperam que o conflito no Oriente Médio afete as taxas de juros globais.

Marcelo Carvalho, chefe global de economia do BNP Paribas, disse que o banco espera que o preço do petróleo fique em torno de US$ 100 por barril de Brent. A esse preço, os bancos centrais ainda considerariam o choque como transitório. Somente em um cenário adverso, em que os preços do petróleo se aproximem de US$ 120, os formuladores de políticas começariam a se preocupar.

"Se estivéssemos falando de um choque de petróleo um ano ou dois atrás, quando as coisas estavam realmente aquecidas internamente, a inflação estava subindo, as expectativas estavam saindo do controle, os preços dos alimentos estavam aumentando, as taxas estavam muito baixas... isso seria mais preocupante para os bancos centrais", disse ele.

"Agora, as taxas estão muito mais altas, há alguns sinais de moderação na atividade e sinais muito claros de declínio na inflação geral".