Calor faz consumo de energia bater novo recorde pelo segundo dia seguido

Rio de Janeiro

A onda de calor levou o país ao segundo dia consecutivo de recorde no consumo de energia. Segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), a demanda bateu 101.437 MW (megawatts) às 14h24 desta terça-feira (14).

O valor é pouco superior aos 100.955 MW atingidos às 14h17 de segunda-feira (13), quando o consumo de energia no país havia superado a marca anterior, de 97.659 MW, medida em 26 de setembro deste ano.

Em nota, o operador do sistema disse não ver riscos ao abastecimento com a elevação repentina do consumo, que já provocou falhas no fornecimento em São Paulo nesta segunda, afetando regiões como o centro e zona oeste ao longo do dia.

Mulher se refresca na Liberdade, em São Paulo. - Folhapress

"O ONS reforça que o SIN [sistema interligado nacional] é robusto, seguro, possui uma ampla diversidade de fontes e está preparado para atender às demandas de carga e potência da sociedade brasileira."

A ligação entre o problema de São Paulo e o calor foi feita pela empresa de transmissão ISA CTEEP. Responsável por mais de 90% da transmissão de energia no estado, a companhia afirmou que atendeu a uma solicitação para operar no limite superior de fornecimento à rede.

Na segunda, além do recorde de demanda instantânea, o sistema registrou a maior demanda diária média da história, de 89.020 MW médios, ultrapassando os 86.577 MW médios registrados no dia 26 de setembro.

Os recordes no consumo de energia registrados nesta segunda-feira foram puxados por estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste, justamente aqueles em que se concentram os alertas de onda de calor com grande perigo do Inmet (Instituto Nacional de Metrologia).

Segundo o boletim diário da operação do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), o subsistema elétrico Sudeste/Centro Oeste registrou recordes de consumo tanto na média diária quanto em demanda instantânea nesta segunda.

Na média diária, o consumo dessas regiões chegou a 52.562 MW (megawatts) médios, superando o recorde de 50.896 MW médios registrados em 27 de setembro deste ano. A demanda instantânea bateu 60.502 MW às 14h35 de segunda, acima dos 57.792 MW registrados em 26 de setembro.