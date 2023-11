Recorde na demanda de energia é puxado por estados do Sudeste e Centro-Oeste, diz ONS

Rio de Janeiro

Os recordes no consumo de energia registrados nesta segunda-feira (13) foram puxados por estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste, justamente aqueles em que se concentram os alertas de onda de calor com grande perigo do Inmet (Instituto Nacional de Metrologia).

Segundo o boletim diário da operação do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), o subsistema elétrico Sudeste/Centro Oeste registrou recordes de consumo tanto na média diária quanto em demanda instantânea nesta segunda.

Na média diária, o consumo dessas regiões chegou a 52.562 MW (megawatts) médios, superando o recorde de 50.896 MW médios registrados em 27 de setembro deste ano. A demanda instantânea bateu 60.502 MW às 14h35 de segunda, acima dos 57.792 MW registrados em 26 de setembro.

Homem joga água no rosto para enfrentar a temperatura acima de 35ºC em São Paulo nessa segunda-feira (13); dia teve recorde de demanda de luz - Rubens Cavallari - 13.nov.2023 / Folhapress

Na média nacional, também houve recordes tanto na média diária quanto na demanda instantânea. A média diária foi de 89.020 MW médios, ultrapassando os 86.577 MW médios registrados no dia 26 de setembro.

A demanda instantânea superou os 100 mil MW pela primeira vez na história, chegando a 100.955 MW. O recorde anterior era de 97.659 MW, em 26 de setembro.

A elevação do consumo gerou episódios de falhas de abastecimento em São Paulo nesta segunda, afetando regiões como o centro e zona oeste ao longo do dia, incluindo prédios da avenida Faria Lima, polo financeiro da capital paulista.

Consumo de energia nas regiões Sudeste e Centro-Oeste chegou a 52.562 MW de média - Ueslei Marcelino/Reuters

O problema foi causado pela demanda recorde de energia no estado, segundo informou a empresa de transmissão ISA CTEEP. Responsável por mais de 90% da transmissão de energia no estado, a empresa afirmou que atendeu a uma solicitação para operar no limite superior de fornecimento à rede.

No Rio de Janeiro, falha em um equipamento de Furnas, subsidiária da Eletrobras, provocou apagão em 19 municípios do interior do estado. As causas do problema, porém, ainda estão sendo investigadas.

O ONS não registrou recordes de consumo em nenhum outro subsistema elétrico, que em geral representam as regiões brasileiras —Sudeste e Centro-Oeste são considerados um único subsistema pela integração entre suas usinas e mercados consumidores.

O aviso de onda de calor do Inmet engloba 75 microrregiões, 55 delas em estados do Sudeste e Centro-Oeste. Bahia, Paraná, Tocantins, Rondônia e Piauí são alguns dos estados fora dessas regiões afetados pelas severas condições climáticas.

A grande onda de calor de setembro levou o consumo do mês ao maior patamar histórico, com a média de 76.915 MW médios, segundo o ONS. O recorde mensal anterior foi registrado em março deste ano: 75.749 MW médios.