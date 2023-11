Citigroup demite e promove reestruturação na liderança

Nova York | Reuters

A presidente-executiva do Citigroup, Jane Fraser, anunciou que a empresa está promovendo sua próxima fase de mudanças em cargos de gestão em uma reorganização abrangente, de acordo com um memorando enviado à equipe nesta segunda-feira (20).

"As medidas que estamos tomando para reorganizar a empresa envolvem algumas decisões difíceis e importantes, mas acreditamos que são os passos certos para alinhar a nossa estrutura com a nossa estratégia", disse ela, em um comunicado.

Pelo menos 300 gerentes seniôres já foram dispensados nesta segunda, de acordo com a agência Bloomberg.

Pedreste caminha em frente a uma agência do Citibank em Chicago (EUA). - Getty Images via AFP

Funcionários do Citigroup esperam que o banco anuncie cortes e mudanças nos postos de liderança, como parte de sua maior reorganização em décadas, de acordo com cinco fontes com conhecimento do assunto.

As demissões atingirão milhares de pessoas, de acordo com uma fonte próxima à situação e que não está autorizada a falar publicamente. Os executivos também devem anunciar mudanças no alto escalão por email, afirmou a mesma fonte.

No memorando, Jane Fraser disse que os anúncios finais relacionados à reforma acontecerão no início de 2024. Mudanças específicas de liderança em negócios e funções serão comunicadas pelos executivos nesta segunda-feira e posteriormente publicadas em um site interno, afirmou o memorando aos funcionários.

Os preparativos para os anúncios de segunda-feira foram comunicados verbalmente em reuniões da semana passada, segundo outra fonte familiarizada com a situação. Alguns funcionários podem se candidatar a outras funções no banco, disse a fonte.

O Citi anunciou planos para reduzir os níveis de gestão de 13 para oito como parte de sua maior reforma em décadas. Nas duas camadas superiores de liderança, o Citi reduziu 15% das funções funcionais e eliminou 60 comitês, afirmou na sua apresentação de resultados do terceiro trimestre.

O pessoal de apoio em compliance e gestão de riscos e a equipe de tecnologia que trabalha em funções sobrepostas correm o risco de serem despedidos, informou a Reuters em setembro.

Como parte da remodelação, o banco dos EUA nomeará um dos seus banqueiros mais seniores na Europa, Nacho Gutiérrez-Orrantia, como novo chefe de banking na região, segundo pessoas familiarizadas com a situação.