Desemprego cai em apenas três estados no 3º trimestre, e SP tem destaque

A redução da taxa de desemprego do Brasil foi acompanhada por recuos estatisticamente significativos em apenas três estados no terceiro trimestre deste ano, na comparação com os três meses imediatamente anteriores.

É o que apontam dados divulgados nesta quarta-feira (22) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo o órgão, as taxas de desocupação diminuíram em São Paulo (de 7,8% para 7,1%), Maranhão (de 8,8% para 6,7%) e Acre (de 9,3% para 6,2%).

Apenas em Roraima houve crescimento (de 5,1% para 7,6%). Nas outras 23 unidades da federação, as taxas ficaram estáveis, disse o IBGE.

De acordo com Adriana Beringuy, coordenadora de trabalho e rendimento do instituto, São Paulo foi fundamental para o resultado nacional do terceiro trimestre. Na média do Brasil, o desemprego baixou a 7,7% de julho a setembro, o menor nível para esse período desde 2014, conforme números divulgados pelo IBGE em 31 de outubro.

"A queda no Brasil não foi um processo disseminado nos estados. A maior parte mostra uma tendência de redução na taxa de desocupação, mas apenas três estados registram queda estatisticamente significativa, principalmente por conta da redução da desocupação. E São Paulo tem uma importância dado o contingente do mercado de trabalho, o que influencia bastante a queda em nível nacional", afirmou Beringuy.

Com o novo resultado, a população desempregada no país recuou a 8,3 milhões no terceiro trimestre. Os dados integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), que investiga desde os empregos com carteira assinada e CNPJ até os populares bicos.

Ainda segundo a pesquisa, a população desocupada em São Paulo caiu 8,4%, de 2 milhões no segundo trimestre para 1,9 milhão.

"É um processo de queda por uma redução na procura por trabalho, com um aumento estatístico na população ocupada na atividade de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas", afirmou Beringuy, citando o setor que teve aumento de 6,4% no contingente de pessoas ocupadas.

Nas estatísticas oficiais, a população desempregada é formada por pessoas de 14 anos ou mais que estão sem ocupação e que seguem à procura de vagas. Quem não está buscando oportunidades, mesmo sem ter emprego, não entra nesse número.

No Brasil, a população ocupada com algum tipo de trabalho alcançou 99,8 milhões no terceiro trimestre. É o recorde da série histórica da Pnad, com dados a partir de 2012.

Segundo economistas, os dados nacionais sinalizaram um mercado de trabalho aquecido, ainda sob impacto do desempenho da atividade econômica acima do esperado no primeiro semestre.

A desaceleração do PIB (Produto Interno Bruto) esperada para a segunda metade do ano não teria provocado grandes impactos até o momento, mas é vista como um sinal de alerta por analistas.

UF Taxa, em % Situação Bahia 13,3 Estabilidade Pernambuco 13,2 Estabilidade Amapá 12,6 Estabilidade Rio de Janeiro 10,9 Estabilidade Rio Grande do Norte 10,1 Estabilidade Piauí 9,9 Estabilidade Sergipe 9,8 Estabilidade Amazonas 9,6 Estabilidade Paraíba 9,3 Estabilidade Ceará 9,2 Estabilidade Alagoas 9 Estabilidade Distrito Federal 8,8 Estabilidade Pará 8 Estabilidade Roraima 7,6 Crescimento São Paulo 7,1 Queda Maranhão 6,7 Queda Acre 6,2 Queda Minas Gerais 6 Estabilidade Goiás 5,9 Estabilidade Espírito Santo 5,5 Estabilidade Rio Grande do Sul 5,4 Estabilidade Tocantins 5,4 Estabilidade Paraná 4,6 Estabilidade Mato Grosso do Sul 4 Estabilidade Santa Catarina 3,6 Estabilidade Mato Grosso 2,4 Estabilidade Rondônia 2,3 Estabilidade

