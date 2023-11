Governo anuncia nova etapa do Minha Casa, Minha Vida e Lula volta a falar em zerar déficit habitacional

Brasília | Reuters

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quarta-feira (22) a união entre os governos federal, estaduais e municipais para trabalhar para zerar o déficit habitacional no país em cerimônia de lançamento da nova etapa do programa Minha Casa, Minha Vida no Palácio do Planalto.

"Se a gente trabalhar sempre em conjunto, governo estadual, federal e municipal, a gente talvez pudesse pactuar essa construção e zerar esse déficit", afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento no Planalto - Evaristo Sá - 20.nov.2023/AFP

O presidente lembrou que o déficit habitacional do país se manteve em 7 milhões de residências desde a década de 1970 até o momento em que se lançou o Minha Casa, Minha Vida, em 2009.

A etapa do programa lançada nesta quarta prevê a primeira seleção de propostas do MCMV direcionada à faixa 1, para famílias com renda de até 2 salários mínimos, ou R$ 2.640 em valores atuais.

Segundo o governo, o processo selecionou 187,5 mil novas unidades habitacionais do programa para famílias da faixa 1. Ao todo, são mais de 1.200 empreendimentos que beneficiarão 560 municípios em todo o Brasil.

A nova etapa contou ainda com a assinatura de um protocolo de intenções entre o Ministério das Cidades e a Academia Brasileira de Letras para estimular a criação de acervos literários, por meio de doações, para criar bibliotecas e salas de leituras nos empreendimentos.