Governo estuda um Desenrola voltado a empresas endividadas, diz Alckmin

Brasília | Reuters

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira (28) que o governo estuda uma renegociação de dívidas para empresas inadimplentes, a exemplo do Desenrola Brasil, programa voltado a pessoas endividadas.

Em abertura de fórum destinado às áreas de comércio e serviços, Alckmin, que ocupa interinamente a Presidência da República devido à viagem ao exterior do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também defendeu a discussão de alternativas à desoneração da folha de pagamentos a setores da economia após o encerramento do debate sobre a Reforma Tributária, ainda em análise no Congresso Nacional.

Ele ponderou que uma das saídas seria substituir a desoneração da folha de pagamento por um percentual do faturamento.

Na semana passada, Lula vetou a íntegra do projeto que prorrogava a desoneração da folha de pagamentos a 17 setores até 2027. A decisão ocorreu em meio aos esforços do governo para promover ajustes nas contas públicas e cumprir a meta fiscal de déficit zero em 2024.