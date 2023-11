Padilha diz que Haddad já abriu negociação com setores sobre proposta para desoneração

Brasília

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) disse nesta terça-feira (28) que Fernando Haddad (Fazenda) já abriu negociação sobre a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores.

Ele não deu detalhes sobre quais setores estão em diálogo com o titular da Fazenda, nem em quais termos ou no que constitui a proposta de Haddad.

O ministro Alexandre Padilha em seu gabinete no Palácio do Planalto. - Gabriela Biló-26.07.2023/Folhapress

"Fernando Haddad já abriu negociação com setores econômicos. Certamente, na medida em que as negociações comecem a amadurecer a proposta, [ele] pode convidar membros do Parlamento para fazer esse diálogo de um jeito que a gente tenha uma proposta que seja constitucionalmente aceitável, validada. Não adianta em nada ficar apostando em algo que não tem previsão constitucional", afirmou a jornalistas, após participar de evento da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), em Brasília.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou na íntegra a prorrogação da desoneração, numa vitória do ministro da Fazenda.

Veja os 17 setores afetados calçados

call center

comunicação

confecção e vestuário

construção civil

couro

empresas de construção e obras de infraestrutura

fabricação de veículos e carrocerias

máquinas e equipamentos

projeto de circuitos integrados

proteína animal

têxtil

tecnologia da informação

tecnologia de comunicação

transporte metroferroviário de passageiros

transporte rodoviário coletivo

transporte rodoviário de cargas

A medida foi antecipada pela coluna Painel S.A e levou a reações entre congressistas, que prometem derrubar o veto de Lula. Parlamentares se queixaram ainda do ministro da articulação política, porque esperavam que o veto do presidente fosse parcial.

Em outra frente, empresários dizem temer pelo aumento do desemprego. Economistas elogiam a decisão do presidente em razão do impacto do benefício fiscal para as contas públicas.

Padilha disse ainda que o mote da proposta que Haddad vai construir com setores econômicos combina constitucionalidade e foco na geração de emprego e no desenvolvimento econômico dessas áreas.

O ministro da Fazenda, no dia seguinte ao veto de Lula, prometeu apresentar até o fim do ano uma proposta para substituir a desoneração.

"Na volta da COP, nós vamos apresentar para o presidente Lula um conjunto de medidas que podem ser tomadas no final do ano para também equacionar esse problema", disse, na ocasião.

O ministro, contudo, disse ser necessário aguardar as discussões de projetos que estão em avaliação no Legislativo.

Lula e Haddad vão participar da COP28, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Lula embarcou na segunda-feira (27) para um giro em países do Oriente Médio para buscar investimentos ao país, antes de participar do encontro climático.