Por que Coca-Cola e Nestlé foram acusadas de mentir sobre reciclagem de garrafas de plástico

BBC NEWS

As empresas Coca-Cola, Danone e Nestlé foram acusadas na Europa de mentir ao afirmarem que suas garrafas plásticas de água seriam "100% recicladas".

Um organismo de defesa dos consumidores e dois grupos ambientalistas enviaram uma queixa legal à Comissão Europeia acusando as empresas de fazer "greenwashing" —realizar campanhas e marketing promovendo a imagem de empresa com preocupações ecológicas, mas sem de fato agir como tal.

O "greenwashing" é considerado uma prática enganosa dirigida a consumidores que querem ajudar o planeta escolhendo produtos que não danificam o meio ambiente.

Segundo entidades de defesa do consumidor, as garrafas das empresas não são 100% recicladas - Getty Images

Os órgãos argumentam que as garrafas dessas empresas nunca são produzidas inteiramente de materiais reciclados.

Em nota, a Coca-Cola disse poder fundamentar as informações contidas em suas embalagens, enquanto a Danone disse estar continuando a investir em sua infraestrutura de reciclagem.

A Nestlé disse que estava reduzindo o uso de plástico em embalagens.

A queixa à Comissão Europeia se concentra nas alegações das empresas de que as garrafas de água de plástico descartáveis são 100% recicladas ou 100% recicláveis.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A Organização Europeia do Consumidor, apoiada pelos grupos ambientalistas Client Earth e ECOS, disse que essas informações são enganosas, especialmente quando acompanhadas por imagens ou símbolos ecológicos.

As entidades insistem que as garrafas nunca são feitas inteiramente de materiais reciclados e que a capacidade de reciclá-las depende de uma série de fatores, incluindo a infraestrutura disponível no local onde são comercializadas.

"A evidência é clara: as garrafas plásticas de água simplesmente não são recicladas repetidamente para se tornarem novas garrafas na Europa", disse Rosa Pritchard, advogada da ClientEarth.

"Uma taxa de reciclagem de '100%' para garrafas não é tecnicamente possível e, só porque as garrafas são feitas com plástico reciclado, não significa que não prejudiquem as pessoas e o planeta."

É importante que as empresas não representem a reciclagem como uma solução mágica para a crise do plástico. Em vez disso, precisam concentrar esforços na redução do plástico na fonte

Em resposta, a Coca-Cola disse que está "trabalhando para reduzir a quantidade de embalagens plásticas e investindo para coletar e reciclar o equivalente às embalagens que usamos".

"Só comunicamos mensagens nas nossas embalagens que possam ser fundamentadas, com quaisquer qualificações relevantes claramente exibidas para permitir que os consumidores façam escolhas baseadas em informação", afirmou.

"Algumas de nossas embalagens trazem mensagens para aumentar a conscientização sobre a reciclagem, inclusive se nossas embalagens são recicláveis e se são feitas de conteúdo reciclado."

Em comunicado, a Danone afirmou: "Acreditamos fortemente na circularidade das embalagens, e continuaremos a investir e a liderar a campanha para uma melhor infraestrutura de coleta e reciclagem juntamente com os nossos parceiros".

Se a Comissão Europeia acatar a reclamação, poderá organizar uma resposta coordenada entre as autoridades nacionais de defesa do consumidor, que poderão então tomar medidas contra as empresas.

Isso poderia gerar pedidos para que as empresas corrijam a situação ou a imposição de multas dentro das fronteiras dos países. A comissão não tem o poder de impor sanções próprias.

Texto publicado originalmente aqui