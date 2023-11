Mudanças da Anatel no setor de telefonia não vão isolar o Brasil

São Paulo

É enganosa a postagem em que um homem afirma que o Brasil seria "isolado" do restante do mundo em função de uma decisão da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), que, segundo o conteúdo lido por ele, reduziria drasticamente o número de lojas físicas das operadores de telefonia em todo o país. A mudança mencionada no vídeo, na realidade, é uma alteração do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, que permite o fechamento de lojas de telefonia.

O texto utilizado como fonte na peça de desinformação verificada pelo Comprova fala sobre "uma drástica redução no número de lojas físicas das operadoras de telefonia, como Tim, Vivo e Claro". O título da publicação, no entanto, diz que a decisão "pode acabar com lojas".

A nova regra muda o regulamento aprovado em 2013. Anteriormente, as operadoras de telefonia deveriam manter ao menos uma loja de atendimento presencial para cada região com 100 mil habitantes ou mais, com uma unidade adicional a cada 400 mil habitantes. Essa regra deixará de valer. Fica previsto que o atendimento presencial passará a ser facultativo, mediante regras de acessibilidade. Para o fechamento de unidades, será necessária a autorização do Grupo de Implantação das mudanças. As alterações só entram em vigor em setembro de 2024.

Loja da operadora Vivo em shopping de São Paulo; diferentemente de post, mudanças no setor de telefonia não farão com que Brasil se isole - Keiny Andrade - 24.mar.2023/Folhapress

Conforme apuração do jornal O Globo, a partir da mudança, a Anatel projeta que as lojas físicas possam reduzir de 2,8 mil para 789 unidades no país. Isso representaria, de fato, uma diminuição significativa, mas, a partir dela, não é possível afirmar que haverá isolamento do país. A alteração não menciona qualquer modificação no sistema de transmissão das operadoras.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Por que investigamos

