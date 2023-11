Voo da Taylor Swift rumo ao Brasil é o mais acompanhado do mundo nesta quinta, diz site

São Paulo | Aeroin

O jatinho da cantora Taylor Swift foi o mais acompanhado nesta manhã de quinta-feira (14), enquanto a cantora viajava ao Rio de Janeiro.

O avião usado pela estrela pop foi um Dassault Falcon 7X. Ela cantará pela primeira vez no Brasil e fará uma turnê com grandes shows, que serão divididos entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Taylor Swift canta em show em Los Angeles, nos Estados Unidos - Michael Tran - 07.ago.2023 / AFP

A aeronave com a cantora decolou de um pequeno aeroporto próximo de Nova York e voou diretamente para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, num voo de quase 9 horas sem escalas.

Chegando na capital fluminense o jato era acompanhado por mais de 8.500 pessoas na plataforma FlightRadar24, tornando-se o mais seguido do dia.

O The Eras Tour é uma das turnês mais faladas do ano a nível global e tem, inclusive, aquecido a economia americana segundo dados do Banco Central dos EUA. O filme que mostra um show da turnê também lotou cinemas no Brasil e no mundo.