Warren Buffett atinge caixa recorde de US$ 157 bi com alta nos juros dos EUA

Nova York | Bloomberg

O caixa da Berkshire Hathaway Inc. atingiu um novo recorde de US$ 157,2 bilhões (R$ 772,6 bilhões), impulsionado por taxas de juros elevadas e pela escassez de negócios significativos nos quais o bilionário Warren Buffett poderia investir seu dinheiro.

O conglomerado, que em grande parte investiu em títulos do Tesouro americano de curto prazo, atingiu seu nível mais alto desde o terceiro trimestre de 2021, informou a empresa sediada em Omaha, Nebraska, neste sábado (4). A empresa também relatou lucros operacionais de US$ 10,76 bilhões, um aumento em relação ao ano anterior, beneficiando-se do impacto das taxas de juros elevadas no caixa e dos ganhos em seus negócios de seguros.

Apesar de ter aumentado as aquisições nos últimos anos, a Berkshire ainda tem lutado para encontrar muitos dos grandes negócios que impulsionaram a fama de Buffett, deixando-o com mais dinheiro do que ele e seus assessores podem investir num curto período de tempo.

Depois de se manter afastado durante a pandemia, o bilionário comprou ações da Occidental Petroleum Corp. e fechou um acordo de US$ 11,6 bilhões para comprar a Alleghany Corp. Buffett também tem se apoiado fortemente em recompras de ações devido à escassez de alternativas atraentes, afirmando que essas medidas beneficiam os acionistas.

O presidente-executivo da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, em jogo de cartas em encontro anual da corretora, em Omaha, Nebraska. Buffett é a quinta pessoa mais rica do mundo, segundo a lista da Forbes - Rick Wilking/Reuters

"O investimento de caixa está definitivamente desacelerando", disse Jim Shanahan, analista da Edward Jones. "No final das contas, a Berkshire começará a sentir alguma pressão para investir o dinheiro."

A escassez de negócios não diminuiu o entusiasmo dos investidores pela empresa. Suas ações atingiram um recorde em setembro, à medida que os investidores buscavam sua variedade diversificada de negócios como proteção contra condições econômicas deterioradas. E embora as ações tenham reduzido alguns desses ganhos, o estoque ainda está quase 14% acima do valor do ano inteiro.

A empresa também gastou US$ 1,1 bilhão em recompras no período, elevando o total dos primeiros nove meses do ano para cerca de US$ 7 bilhões. O conglomerado reduziu sua carteira geral de ações no trimestre, obtendo quase US$ 15,7 bilhões em vendas líquidas de compras.

Incluindo investimentos e derivativos, a Berkshire registrou perda de quase US$ 12,8 bilhões no trimestre, maior do que no ano anterior, principalmente devido a quedas em sua carteira de ações. A Berkshire frequentemente recomenda que os investidores ignorem ganhos ou perdas em investimentos, que estão ligados a regras contábeis, dizendo que isso pode ser enganoso para os investidores.

Unidades Operacionais

A empresa opera e investe em todos os setores da economia dos EUA, possuindo negócios como Geico, BNSF, Dairy Queen e See's Candies, o que faz com que os investidores vejam a empresa como uma janela para a saúde econômica mais ampla.

A força na unidade de seguros —além da inclusão dos ganhos da Pilot Flying J, que a Berkshire não incluiu nos resultados do ano passado— ajudou a impulsionar a lucratividade. A Berkshire informou que seus negócios de seguros registraram um lucro de US$ 2,42 bilhões em comparação com uma perda no mesmo período do ano anterior, quando a indústria de seguros estava sendo atingida por catástrofes.

A unidade Geico da empresa, que vinha lutando com falta de lucratividade ao longo de 2022, também registrou lucro em comparação com o mesmo período do ano passado, pois reduziu os gastos com publicidade em 54% no acumulado do ano. A melhoria segue os esforços da divisão para reformular a subscrição após enfrentar custos mais altos para substituir ou reparar veículos danificados. O esforço custou participação de mercado, levantando a questão se ela buscará recuperar esse terreno.