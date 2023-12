Carro voador que não precisa de piloto é apresentado no Brasil

São Paulo | Aeroin

A distribuidora de drones Gohobby apresentou nessa terça-feira (12) o primeiro eVtol (veículo elétrico de pouso e decolagem na vertical), popularmente conhecido como "carro voador", da fabricante chinesa EHang.

Segundo a Gohobby, o equipamento EHang 216-S transporta até duas pessoas e bagagem de mão, com uma carga útil total de 220 kg em um alcance de 30 km. Opera com 12 baterias independentes e 16 motores.

EH216-S comporta até duas pessoas e não precisa de piloto para voar - Benoit Tessier - 21.jun.2023 / Reuters

O piloto não voa dentro da aeronave, já que o eVTOL é pilotado remotamente e automaticamente, por meio do sistema inteligente de comando e controle da EHang, que permite ao piloto planejar, comandar, validar, executar, monitorar e assumir o controle do voo, em tempo real, a partir do solo.

O EHang 216-S tem uma velocidade máxima de 130 km/h, e a empresa destaca que, graças ao design inteligente e à propulsão elétrica do EH216-S, seus custos operacionais são baixos, permitindo oferecer viagens aéreas de curta distância a preços competitivos em relação aos meios de transporte existentes.

Em agosto, a fabricante chinesa divulgou que concluiu todos os testes necessários para obter um certificado de tipo para sua aeronave e que aguarda a avaliação da Administração de Aviação Civil da China (CAAC) para obter a liberação para o primeiro voo.

O modelo 216-S esteve exposto na Arena XP, em São Paulo, em um evento dedicado a investidores, organizações dos setores de logística, transporte, saúde, agronegócio, pilotos e empresas que desejam adquirir o equipamento.

Primeiro brasileiro a participar de uma missão espacial, o senador Marcos Pontes (PL-SP) definiu a chegada do eVtol EHang 216-S como um marco histórico.

"Para resolver problemas, você precisa de coisas práticas, você precisa de tecnologia, você precisa de conhecimento. Não adianta só falar, a gente precisa ter as soluções muito menos narrativas, precisamos ter fatos, e nós temos aqui na nossa frente algo real, que eu espero que seja rapidamente certificado aqui no Brasil pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e que muito em breve esteja voando aqui nos céus de São Paulo e das outras cidades do país", disse.

O CEO da Gohobby, Adriano Buzaid, ressaltou que o eVtol revolucionará o mercado de transporte aéreo de passageiros e carga no Brasil, e a empresa está entusiasmada em fazer parte deste marco histórico.

"Desde o primeiro voo que fiz no final de 2010 com um drone, sabia que era questão de tempo até ter a oportunidade de voar com segurança dentro de um deles", comentou, durante a cerimônia.