Estúdios perderam US$ 5 bi ao tentar concorrer com Netflix e agora terão de fazer cortes

As maiores empresas tradicionais de entretenimento do mundo enfrentam uma crise em 2024 depois de perderem mais de US$ 5 bilhões no último ano com os serviços de streaming que construíram para competir com a Netflix.

Disney, Warner Bros Discovery, Comcast e Paramount —conglomerados de entretenimento dos EUA que vêm crescendo cada vez mais há décadas— estão enfrentando pressão para reduzir ou vender negócios legados, reduzir a produção e cortar custos após bilhões de perdas em suas plataformas digitais.

Shari Redstone, bilionária acionista controladora da Paramount, efetivamente colocou a empresa à venda nas últimas semanas. Pessoas familiarizadas com o assunto afirmam que ela teve conversas sobre a venda do estúdio de Hollywood para a Skydance, a empresa de produção por trás de Top Gun: Maverick.

O chefe-executivo da Paramount, Bob Bakish, também discutiu uma possível combinação durante o almoço com o chefe-executivo da Warner, David Zaslav, em meados de dezembro. Em ambos os casos, as discussões foram classificadas como em estágio inicial e pessoas familiarizadas com as negociações dizem que um acordo pode não se concretizar.

Além das perdas com streaming, os grupos de mídia tradicionais estão enfrentando um mercado publicitário fraco, receitas de televisão em declínio e custos de produção mais altos devido às greves de Hollywood.

Rich Greenfield, analista da LightShed Partners, disse que as discussões de negócios da Paramount refletem o "pânico completo e total" na indústria.

"A publicidade na TV está ficando muito aquém, o corte de cabos continua acelerando, os custos esportivos estão aumentando e o negócio de cinema não está se saindo bem", disse ele. "Tudo está dando errado. A única coisa que [as empresas] sabem fazer para sobreviver é tentar se fundir e cortar custos."

Mas, enquanto os proprietários de mídia tradicionais lutam, a Netflix, o grupo de tecnologia que pioneirou o modelo de streaming há mais de uma década, emergiu como o vencedor da batalha para remodelar a distribuição de vídeo.

"Durante grande parte dos últimos quatro anos, a indústria do entretenimento gastou dinheiro como marinheiros bêbados para combater os primeiros ataques das guerras de streaming", escreveu o analista Michael Nathanson em novembro. "Agora, finalmente estamos começando a sentir a ressaca e o peso da conta do bar não paga."

Para as empresas que têm tentado competir com a Netflix, Nathanson acrescentou: "a depuração começou".

Após um ano turbulento em 2022, a Netflix se destacou dos concorrentes —principalmente por ser lucrativa. Os ganhos do seu trimestre mais recente superaram as expectativas de Wall Street, adicionando 9 milhões de novos assinantes —o maior aumento desde o início de 2020, quando os bloqueios da Covid-19 levaram a um salto.

"A Netflix se distanciou", diz John Martin, co-fundador da Pugilist Capital e ex-CEO da Turner Broadcasting. Para seus concorrentes, ele disse, a pergunta é "como criar um serviço de streaming viável com um modelo de negócio viável? Porque eles não estão funcionando".

Os principais serviços de streaming aumentaram agressivamente os preços em 2023. Agora, analistas, investidores e executivos preveem que a consolidação possa estar à frente no próximo ano, à medida que alguns dos serviços menores se combinam ou saem das guerras de streaming.

A Warner, casa da HBO e do estúdio de cinema Warner Bros, obteve um pequeno lucro em seus serviços de streaming nos EUA este ano, em parte aumentando os preços, cortando agressivamente algumas séries e licenciando outras para a Netflix. No entanto, isso teve um preço: a Warner perdeu mais de 2 milhões de assinantes de streaming em seus dois trimestres mais recentes.

A empresa, que se fundiu com a rival Discovery no ano passado, há muito tempo é alvo de rumores como um possível alvo de aquisição, com a Comcast sendo vista como o comprador mais provável. Mas Zaslav insinuou em novembro que seu grupo queria ser um adquirente em vez de um alvo.

"Há jogadores em excesso no mercado. Portanto, isso nos dará a chance não apenas de lutar para crescer no próximo ano, mas para ter o balanço e estabilidade necessários para sermos oportunistas nos próximos 12 a 24 meses", disse ele em uma teleconferência de resultados.

Os termos da fusão Warner-Discovery proibiram o grupo de fazer negócios por dois anos. Esse período vence em 8 de abril.

A Disney, a maior empresa de mídia tradicional, está no meio de uma reestruturação drástica que incluiu a demissão de 7.000 funcionários e ataques de investidores ativistas. Ela perdeu mais de US$ 1,6 bilhão (R$ 7,8 bilhões na cotação atual) com seus negócios de streaming nos primeiros nove meses de 2023, durante os quais seu serviço Disney+ ganhou 8 milhões de assinantes. A empresa diz que terá lucro no streaming no final de 2024.

Bob Iger, CEO da Disney, este ano ponderou abertamente se alguns de seus ativos ainda se encaixam na empresa, levantando especulações de que ele estava considerando vendas. Mas nenhum acordo surgiu, levando alguns investidores a concluir que há pouco apetite entre fundos de investimento ou empresas de tecnologia para adquirir negócios legados.

As ações da Paramount subiram quase 40% desde o início de novembro, à medida que a especulação de venda aumentava. As ações subiram acentuadamente após as notícias das conversas com a Skydance, mas tanto as ações da Paramount quanto as da Warner caíram após a divulgação das discussões.

Os analistas disseram que os altos níveis de dívida das duas empresas eram uma preocupação imediata para os investidores. "Suspeitamos que os investidores se concentrarão principalmente na alavancagem pro forma", escreveram os analistas do Citi em uma nota na semana passada. Eles estimaram que uma combinação de ações entre a Warner e a Paramount poderia gerar pelo menos US$ 1 bilhão (R$ 4,8 bilhões) em sinergias.

Mas Greenfield disse que fundir duas empresas com serviços de streaming deficitários e grandes portfólios de ativos televisivos em declínio não era a resposta para seus problemas.

"A resposta certa deveria ser: paremos de tentar estar no negócio de streaming", disse ele. "A resposta é: vamos nos tornar menores e focados e parar de tentar ser uma empresa enorme. Vamos encolher drasticamente".