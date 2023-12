Dono do Business Insider fecha acordo com OpenAI para fornecer notícias no ChatGPT

Reuters

O grupo de mídia Axel Springer, dono de sites como Business Insider e Politico, está se associando à OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, em um acordo inédito que fornecerá resumos de notícias em consultas ao chatbot de inteligência artificial (IA), anunciaram as empresas nesta quarta-feira (14).

Quando os usuários fizerem uma pergunta ao ChatGPT, o robô entregará resumos de artigos relevantes das marcas da Axel Springer, que também detém os jornais Bild e Welt.

Esses resumos incluirão material de textos que, de outra forma, exigiriam assinaturas para serem lidos. As respostas citarão o veículo como fonte e também fornecerão um link para a notícia completa.

Interface do ChatGPT - Florence Lo/Reuters

Os resumos estarão disponíveis no ChatGPT assim que o artigo for publicado, para que notícias de última hora façam parte da experiência do usuário, de acordo com Tom Rubin, chefe de propriedade intelectual e conteúdo da OpenAI.

O conteúdo do conglomerado de mídia começará a aparecer no primeiro trimestre de 2024, afirmou Rubin.

Os conteúdos da Axel Springer terão uma "posição favorável" nos resultados de busca do ChatGPT, com o objetivo de impulsionar o tráfego e a receita de assinaturas para os veículos, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

A OpenAI também pagará pelo conteúdo da Axel Springer que usa para treinar os grandes modelos de linguagem que alimentam o ChatGPT. Esse conteúdo inclui material arquivado, disse Rubin.

As empresas não divulgaram os termos financeiros do acordo, que é válido por vários anos e não é exclusivo, de acordo com Rubin.

"Queremos explorar as oportunidades do jornalismo potencializado pela IA --para levar a qualidade, relevância social e o modelo de negócios do jornalismo para o próximo nível", disse Mathias Doepfner, presidente-executivo da Axel Springer, em comunicado.

A parceria é a segunda entre a OpenAI e um grande veículo de notícias. Em julho, a OpenAI fechou um acordo com a Associated Press, na qual a AP licencia parte de seu arquivo de notícias para a empresa de tecnologia apoiada pela Microsoft.