Diretor do BC diz que estimativas para inflação continuam acima da meta

São Paulo | Reuters

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, afirmou nesta sexta-feira (1°) que as expectativas de inflação neste ano continuam acima da meta e ressaltou que a indicação do Copom (Comitê de Política Monetária) de que fará o que for preciso para levar a inflação à meta é a "frase mais importante" da ata de sua reunião, embora as pessoas deem pouca atenção a ela.

Segundo Guillen, quando o Banco Central iniciou seu ciclo de afrouxamento, foi dada muita atenção ao ritmo de cortes da taxa Selic. Em palestra organizada pelo banco Barclays, o diretor afirmou que a autarquia deixou claro que adotaria cortes de 50 pontos-base para as próximas reuniões e enfatizou que a barra para acelerar o ritmo de afrouxamento era alta.

Diogo Guillen diz que estimativas para inflação seguem acima da meta - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Guillen se recusou a projetar um nível da Selic para o fim do ciclo de queda de juros, mas enfatizou a visão do Copom de que o patamar final da política monetária "depende de dados" e "é contracionista", uma vez que as expectativas de inflação seguem acima da meta.

"As pessoas não se importam com isso, mas acho que a frase mais importante da ata (do Copom) é que o ciclo será o necessário para levar a inflação de volta à meta", disse o diretor, falando em inglês.

Calculadora dos combustíveis Use sempre na hora de abastecer seu carro É melhor abastecer com etanol ou gasolina? Ferramenta traz simulações de cerca de 700 veículos testados em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia

A projeção de inflação para 2024 no boletim Focus está atualmente em 3,91%, enquanto, para 2025 e 2026, segue em 3,5% há semanas. O centro da meta oficial para a inflação em 2023 é de 3,25% e, para 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

No evento desta sexta, Guillen citou "desafios" do governo para aumentar a arrecadação e atingir a meta fiscal estabelecida de zerar o déficit primário no ano que vem.

O diretor repetiu a mensagem de algumas autoridades do BC de que não há uma relação mecânica entre as políticas fiscal e monetária, e que o efeito da primeira sobre a segunda tem mais relação com o impacto de pioras fiscais nas variáveis macroeconômicas acompanhadas pelas autoridades do Copom.