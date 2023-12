Justiça de SP aceita recuperação judicial de operadora do Starbucks

São Paulo

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) aceitou, nesta terça-feira (12), o pedido de recuperação judicial da SouthRock, operadora de marcas como Starbucks, Subway e TGI Fridays no Brasil.

Com a decisão, a companhia vai dar sequência ao seu processo de reestruturação das operações, que já foi iniciado com o apoio de consultores externos e stakeholders. Segundo a empresa, suas marcas seguirão operando normalmente durante o processo da recuperação judicial.

Fachada da Starbucks na alameda Santos, em São Paulo - Danilo Verpa - 1.nov.23/Folhapress

Em nota à imprensa, a SouthRock afirma que vai respeitar compromissos assumidos com seus credores e vai tomar as medidas legais cabíveis para agilizar a conclusão das fases processuais da recuperação judicial.

"Esta decisão estratégica tem como objetivo ajustar o modelo de negócio à atual realidade econômica e reforça o compromisso da SouthRock em defender a sua missão e seus valores, enquanto entra em uma nova fase de desafios", diz o fundo de investimentos.

Em 13 de outubro deste ano, a SouthRock recebeu uma notificação de rescisão da licença que dava direito ao uso da marca Starbucks no Brasil. O aviso chegou em meio a negociações de repactuação do contrato. O fundo de investimentos havia atrasado o pagamento previsto no acordo de licenciamento.

Semanas depois, no fim do mesmo mês, o pedido de recuperação judicial foi feito à 1ª Vara de Falências da Justiça de São Paulo. Logo depois, várias lojas da Starbucks pelo país foram fechadas e funcionários relataram demissões.

Em 1º de novembro, a Justiça de São Paulo negou o pedido de tutela de urgência feito pela SouthRock para suspender a rescisão do acordo de licenciamento.

Dias depois, porém, o juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da 1ª Vara de Falências, concedeu parte do pedido e determinou que credores do grupo fiquem impedidos de levantar valores já bloqueados em ações de execução em andamento.

O fundo de investimentos disse à Justiça ter dívidas de R$ 1,8 bilhão. A empresa relatou desafios econômicos ocasionados pela pandemia, pela inflação e pela taxa de juros elevada.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A Starbucks do Brasil foi vendida para a SouthRock em 2018. Em agosto do ano passado, o fundo de investimentos comprou também a filial brasileira do Eataly.

A companhia é responsável pela operação e pelo licenciamento da empresa de serviços de restaurantes Brazil Airport Restaurantes (BAR), voltada para estabelecimentos presentes em aeroportos do país, como o de Guarulhos (Grande São Paulo).