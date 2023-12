Lira diz que tributária poderá ser votada nesta sexta e indica acordo sobre Zona Franca

Brasília

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a reforma tributária poderá ter sua votação concluída na Casa ainda nesta sexta-feira (15) e indicou que há acordo com o Senado sobre o que classificou como os "temas mais sensíveis", entre eles o que envolve a cobrança da Cide (Contribuição sobre Intervenção de Domínio Econômico) sobre bens similares aos produzidos na Zona Franca de Manaus

"Ou ela [reforma] entra para votar ou ela não entra. Ela está pautada para votar hoje", afirmou Lira ao chegar na Câmara nesta sexta. "Nós temos todo o contexto de ver como ficou o texto de acordo dessas questões mais polêmicas e algumas coisas que surgem de última hora que temos que ter paciência e ouvir e discutir e dizer, às vezes, que a turma não tem razão."

A medida que envolve a Cide foi incluída pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da matéria no Senado, e aprovada pelo Senado como forma de manter as vantagens competitivas da região, mas estados como São Paulo são contra a proposta por verem risco de elevação da carga sobre algumas atividades.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); deputado defende retomada da discussão da reforma administrativa - Zeca Ribeiro - 5.set.23/Câmara dos Deputados

O tema foi discutido em uma série de encontros entre lideranças da Câmara e do Senado ao longo da quinta (14). Líderes da Câmara afirmam que essa cobrança deverá ser mantida no texto, mas que ela será alvo de destaque durante a votação no plenário com o objetivo de derrubá-lo —saída que ainda desagrada aos senadores.

O presidente da Câmara afirmou nesta sexta que o relator da tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), está ajustando o texto nesse ponto para chegar aos termos acordados com lideranças do Senado. "Nós vamos encontrar uma saída alternativa que dê conforto a todo o resto do país e dê conforto à Zona Franca."

"A gente fez um acordo e estamos trabalhando nesse texto. O relator do Senado é da Zona Franca, é líder do MDB. Tem lá uma bancada que foi decisiva também para aprovação no Senado e a gente tem que ter a sensibilidade de chegar a um acordo possível. Não se dá para votar um texto que só atenda a Zona Franca, nem um texto que não atenda a Zona Franca", continuou.

Lira disse ainda que é preciso "acalmar alguns setores" nessa reta final das discussões.

"Importante a gente tentar acalmar alguns setores que querem mais demandas de pleitos que não estavam nos textos originais ou que querem avançar alguma coisa mais de conquista. É importante que a gente tenha a cautela, principalmente os deputados, agora, de manter as conquistas que a tributária trouxe no texto da Câmara equilibrado", disse Lira.

Nesta sexta, a Câmara também irá votar a medida provisória (MP) que altera as regras da subvenção do ICMS, prioridade da equipe do ministro Fernando Haddad (Fazenda) neste fim de ano para elevar a arrecadação federal.