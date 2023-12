Petrolífera BP cria empresa para abastecer carros elétricos e investirá R$ 5,3 bi

Bloomberg

A petrolífera BP e a empresa espanhola de energia limpa Iberdrola anunciaram a criação de uma joint venture que planeja investir 1 bilhão de euros (R$ 5,31 bilhões) em postos de carregamento ultrarrápido para veículos elétricos.

A nova empresa pretende instalar 5.000 pontos de abastecimento na Espanha e em Portugal até 2025 e expandir para 11.700 até o final da década.

Petrolífera BP anuncia joint venture com empresa Iberdrola para lançar postos de carregamento ultrarápido de carros elétricos - Christoph Steitz/Reuters

As estações serão totalmente alimentadas por energia renovável por meio do uso de certificados de "garantia de origem", afirmaram as empresas em comunicado.

Pablo Pirles, da Iberdrola, liderará a empresa sediada em Madri e Porto, enquanto Elena Melia, da BP, foi nomeada diretora financeira.

A nova empreitada ocorre em um momento que a BP busca reduzir a produção de petróleo e gás para priorizar a segurança energética.

No ano passado, a companhia anunciou a aquisição da Archaea Energy, produtora de biogás, por US$ 4,1 bilhões, em seu maior investimento em energia de baixo carbono.

Ao mesmo tempo, dois dos maiores concorrentes da BP anunciaram compras de petrolíferas. Em outubro, a ExxonMobil divulgou a compra da Pioneer Natural Resources por US$ 60 bilhões, a maior operadora do campo de petróleo mais prolífico do mundo, a Bacia do Permiano, no Texas e Novo México (ambos nos EUA).

Duas semanas depois, a Chevron anunciou sua maior aquisição de todos os tempos: um acordo de US$ 53 bilhões com a operadora americana Hess, dando-lhe uma posição na produção de petróleo na costa da Guiana, a descoberta mais significativa da indústria na última década.

O CEO interino da BP, Murray Auchincloss, afirmou que a empresa seguirá uma estratégia que inclui investimentos em negócios de baixo carbono. Na quinta-feira (30), a empresa assumiu a propriedade total de sua joint venture solar, a Lightsource BP.