Picape 'inquebrável' de Musk custará US$ 20 mil a mais que o programado; veja vídeos

San Francisco | Reuters

A picape da Tesla Cybertruck terá um preço inicial de US$ 60,9 mil (R$ 300,2 mil), 50% a mais do que Elon Musk havia anunciado em 2019. O custo, segundo especialistas, fará com que o modelo atraia apenas compradores selecionados e abastados.

O caminhão, feito de aço inoxidável brilhante e moldado por superfícies planas, é parcialmente inspirado no carro-submarino do filme de James Bond de 1977 O Espião Que Me Amava.

Cybertruck é exibida em evento em loja da Tesla em San Diego, na California - Mike Blake - 20.nov.23/Reuters

Seu novo material de carroceria e estilo futurista não convencional adicionaram complexidade e custos à produção e, agora, ameaçam afastar os compradores tradicionais de caminhonetes.

Mas Musk, que fixou os preços das três variantes do veículo entre US$ 60.990 e US$ 99.990, disse na quinta-feira (30) que a Cybertruck tem "mais utilidade do que uma caminhonete" e é "mais rápida do que um carro esportivo". Ele dirigiu uma Cybertruck em um palco para aplausos da multidão e depois entregou veículos a cerca de uma dúzia de clientes em um evento em Austin, no Texas.

"Finalmente, o futuro parecerá o futuro", disse ele sobre o design do caminhão, mostrando um vídeo da Cybertruck rebocando um Porsche 911 e vencendo outro Porsche 911 em uma corrida curta.

Musk não anunciou os preços do veículo no evento, mas de acordo com o site da Tesla sua variante de maior desempenho, o 'Cyberbeast', estará disponível no próximo ano, assim como o acabamento de tração nas quatro rodas, custando cerca de US$ 80 mil

A versão mais barata de tração traseira terá um preço inicial estimado de cerca de US$ 61 mil. Segundo Musk, ela estará disponível no mercado em 2025, quando a Tesla será capaz de produzir 250 mil Cybertrucks por ano.

"Esse preço vai atrair definitivamente uma clientela mais rica que pode pagar o preço e que quer algo único e excêntrico", disse Jessica Caldwell, chefe de insights da empresa de pesquisa automotiva Edmunds.

Depois que Musk estimou em 2019 que a Cybertruck seria vendida por US$ 40 mil, o veículo atraiu mais de um milhão de reservas. À época, os interessados fizeram depósitos de US$ 100, mas agora os depósitos são de US$ 250, anunciou Musk na quinta.

A Cybertruck é o primeiro novo modelo da Tesla em quase quatro anos e até por isso é fundamental para a reputação da empresa como fabricante de veículos inovadores. Recentemente, a Tesla vem enfrentando queda na demanda por veículos elétricos, e a nova picape é vista como uma forma de gerar novas vendas para a marca.

Mas no mês passado Musk reduziu as expectativas dos investidores sobre o produto, citando problemas no aumento da produção e alertando que levaria de um ano a 18 meses para que ele se tornasse um contribuinte significativo para o fluxo de caixa.

A Cybertruck entra em um mercado de caminhonetes para competir com o F150 Lightning da Ford, R1T da Rivian Automotive e o Hummer EV da General Motors. Os outros veículos custam US$ 50 mil, US$ 73 mil e US$ 96 mil, respectivamente.

Alcance impressionante

A versão de maior alcance da Cybertruck pode percorrer cerca de 547 quilômetros, podendo chegar até a 756 quilômetros com uma bateria extra.

Em 2019, Musk havia dito que o caminhão seria capaz de percorrer 500 milhas ou mais com uma única carga.

"Como caminhão, o Ford e o Chevy são mais úteis", disse Sam Abuelsamid, analista principal de pesquisa da Guidehouse Insights. Ele observa que o Chevrolet Silverado EV é capaz de superar seu alcance nominal de 724 quilômetros.

O novo veículo é também vendido como hiper-resistente. Mas em 2019, durante um vídeo de divulgação, o vidro "blindado" e "inquebrável" da picape trincou quando o designer-chefe da Tesla, Franz von Holzhausen, lançou uma bola de metal contra o veículo. À época, Musk ficou furioso.

Nesta quinta, Holzhausen mudou a estratégia. Lançou uma bola de beisebol contra o carro.