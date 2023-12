Veja o PIB de diversos países no 3º trimestre de 2023

São Paulo e Rio de Janeiro

Um levantamento com 36 países que já divulgaram dados para o PIB (Produto Interno Bruto) do segundo trimestre de 2023 mostra que o crescimento médio dessas economias foi de 0,06% no período, segundo dados disponibilizados pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) até segunda-feira (4).

São 18 economias com crescimento, quatro com estabilidade e 14 com retração, na comparação com o trimestre anterior.

Nesta terça-feira (5), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que o PIB do Brasil cresceu 0,1% no terceiro trimestre deste ano, em relação aos três meses anteriores.

Veículo autônomo da Baidu no distrito de Yizhuang, em Pequim na China, que se destaca em crescimento da economia entre países acompanhados pela OCDE - Danilo Verpa/Folhapress

A China e os EUA se destacam entre os quatro países com os melhores resultados na amostra da OCDE, junto com a Polônia e a Costa Rica.

A maior economia da Ásia cresceu mais rápido do que o esperado no terceiro trimestre. O PIB dos EUA registrou o maior crescimento em quase dois anos, refletindo o aumento nos gastos do consumidor, no investimento privado e nos gastos do governo.

A Zona do Euro apresentou estabilidade no trimestre. Países da região enfrentam dificuldades devido aos altos custos de empréstimos. O Banco Central Europeu elevou sua taxa básica de juros para 4% ao ano em setembro, maior patamar desde a criação do euro, em 1999, em meio à batalha para derrubar a inflação.

As projeções do FMI (Fundo Monetário Internacional) apontam que a economia global deve desacelerar em 2023, apesar da expectativa de crescimento maior na China e praticamente igual nos EUA e no Brasil em relação ao ano passado. As economias europeias e a maior parte da América Latina e da Ásia devem perder fôlego.

Tanto o FMI quanto a OCDE esperam nova desaceleração no crescimento mundial em 2024.

Para o Brasil, a OCDE calcula que a expansão recuará de 3,0% este ano para 1,8% em 2024. O FMI espera desaceleração de 3,1% para 1,5%.